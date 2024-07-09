Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
28°
Срд, 10
27°
Чтв, 11
26°
ЦБ USD 88 -0.17 10/07
ЦБ EUR 95.34 -0.32 10/07
Нал. USD 88.21 / 88.80 09/07 17:55
Нал. EUR 96.81 / 97.60 09/07 17:55
Новости
Итоги года New
Публикации
И. о. ректора рязанского радиоуниверситета Сергей Банников о тяге к эк...
48-летний уроженец Оренбурга, кандидат экономических на...
5 июля 16:14
5 520
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
3 июля 11:35
3 978
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
6 321
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
14 158
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
ВТБ расширит присутствие инвестиционных консультантов еще в 20 регионах

Количество клиентов брокера «ВТБ Мои Инвестиции» достигло 3,3 млн человек, под управлением брокера — более 1,7 трлн руб. Запуск новых и развитие уже существующих сервисов, появление образовательной платформы позволят ВТБ увеличить долю на рынке брокерских услуг для физических лиц до 25%. Об этом на заседании Консультационного совета акционеров рассказал руководитель департамента брокерского обслуживания Андрей Яцков.

«Мы видим, что рынок восстанавливается: у брокера ВТБ растет количество клиентов, увеличивается объем активов под управлением. Сейчас у нас на брокерском обслуживании находится 3,3 млн человек. Дальнейшее развитие клиентской сети — наша первостепенная задача. В планах — расширение регионального присутствия инвестиционных консультантов. Еще в 20 городах России инвесторы смогут обратиться к нашим профессионалам», — отметил Андрей Яцков.

В этом году ВТБ первым на рынке внедрил уникальную услугу: теперь владельцы ценных бумаг могут участвовать в собраниях акционеров разных компаний в приложении или веб-версии «ВТБ Мои Инвестиции».

Среди новых сервисов — тепловые карты акций и индексов, которые позволяют в онлайн-режиме наблюдать за компаниями-лидерами роста и падений. В приложении инвесторы могут наблюдать также за индексом настроения клиентов ВТБ. Он показывает, какие сделки клиенты совершают чаще всего. ВТБ улучшил механизм функционирования чат-бота в приложении «ВТБ Мои Инвестиции»: клиенты теперь могут получить более точные ответы на свои вопросы.

За год количество ежедневных уникальных пользователей «ВТБ Мои Инвестиции» уже выросло на 13%. В ближайших планах — прямой переход из «ВТБ — Онлайн» в «ВТБ Мои Инвестиции» без повторного ввода пароля, что значительно упростит клиентский путь.

На заседании Андрей Яцков поделился планами по развитию практико-ориентированной платформы для повышения уровня образования инвесторов.

Председатель Консультационного совета акционеров ВТБ Сергей Гаврилов и представители Ассоциации розничных инвесторов внесли предложения по развитию сервиса голосования на собраниях акционеров, внедрению системы лояльности и улучшению аналитики портфелей в приложении «ВТБ Мои Инвестиции».

Консультационный совет акционеров ВТБ — это экспертно-консультативный и совещательный орган, в состав которого входят розничные акционеры-владельцы акций ВТБ. Департамент брокерского обслуживания ВТБ проводит встречи с членами совета на постоянной основе.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Реклама