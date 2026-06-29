В Рязанской области при поддержке Билайна прошел финал чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров

Билайн выступил технологическим партнером финала XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, организованного Союзом пенсионеров России. Ключевое отличие чемпионата этого года — выделение отдельного соревновательного трека по кибербезопасности, встроенного в логику многоборья.
Что такое компьютерное многоборье?
В отличие от классических курсов компьютерной грамотности, формат «многоборья» предполагает комплексную оценку цифровых навыков в нескольких прикладных дисциплинах: работа на стационарном персональном компьютере и смартфоне, использование облачных сервисов, поиск информации и решение ситуационных задач. Такой подход, широко распространенный в мировой практике «серебряных олимпиад», позволяет не просто обучать, а выявлять и мотивировать наиболее продвинутых пользователей серебряного возраста.
В этом году в чемпионате в отборочных этапах принимали участие 1522 муниципальных образования: помериться силами в киберспорте решились более 12 тысяч пенсионеров из разных регионов страны: от Калининграда до Камчатки.
Инвестиция Билайна в цифровые компетенции
Компания не просто поддержала мероприятие призами, на протяжении подготовки к мероприятию инвестировала собственные экспертные ресурсы в содержательную часть чемпионата:
- разработан специализированный блок конкурсных заданий по кибербезопасности для финала;
- подготовлены обучающие материалы для региональных этапов;
- на регулярной основе создавался просветительский контент для социальных сетей Союза пенсионеров России.
Отдельный трек чемпионата: кибербезопасность
Это направление выделено в самостоятельный блок соревнований — стратегический приоритет компании. Участники будут демонстрировать не теоретические знания, а конкретные навыки: распознавание фишинговых ссылок, идентификацию признаков телефонного мошенничества и алгоритмы защиты персональных данных.
«Забота о клиентах — это часть стратегии Билайна, фокусное направление, которому мы уделяем много времени и ресурсов. Поэтому нам было важно поддержать чемпионат по компьютерному многоборью. Мы видим, как активно пенсионеры со всей страны осваивают цифровые сервисы, и наш долг — сделать их пребывание в интернете безопасным. Выделенный трек по кибербезопасности — это не просто соревнование, а возможность обучить людей защищать себя и своих близких от реальных угроз. Уверен, что знания, полученные здесь, наши участники будут применять каждый день», — Артем Шашуков, директор Рязанского отделения Билайна.
«Компьютерное многоборье — это возможность для людей старшего поколения почувствовать себя уверенно в цифровом мире. Мы благодарны Билайну за подготовку блока по кибербезопасности. Когда крупная технологическая компания делится экспертизой — это настоящее партнерство ради общей цели», — Ольга Владимировна Маркова, исполнительный директор общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России».
Системный подход
Участие в чемпионате — часть системной работы Билайна по повышению цифровой грамотности всех возрастных групп. За 2025 год благодаря амбассадорской программе компании обучено более 5 000 человек по всей стране. Весной Билайн и Союз пенсионеров России заключили соглашение о взаимодействии в просветительской сфере и провели серию совместных обучающих мероприятий в регионах.
Финал XVI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоялся 25 июня в г. Рязань. Билайн обеспечил экспертную оценку участников в номинациях «Весь мир в кармане» (работа со смартфоном), «Цифровая безопасность — защита без границ», «Россия — наш общий дом», связанных с кибербезопасностью, подтверждая статус технологического партнера, который меняет жизнь людей не на словах, а на деле. А также вручил специальные призы победителям в номинациях.