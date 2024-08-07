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В Рязанской области более 70 семей приобрели жилье по обновленной программе «Семейная ипотека»
С 10 июля Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки» после объявления Минфином России о продлении программы до 2030 года.

С 10 июля Сбер возобновил выдачу «Семейной ипотеки» после объявления Минфином России о продлении программы до 2030 года. За это время 78 рязанских семей воспользовались обновленной программой для покупки жилья. Средний размер ипотечного кредита в Рязанской области составил 4 млн рублей.

Иван Семенов, управляющий рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Рязанцы положительно восприняли возобновление «Семейной ипотеки» — мы видим спрос на программу и рады помогать семьям в улучшении жилищных условий. Отмечу, что для рязанских сотрудников бюджетной сферы при оформлении «Семейной ипотеки» доступна скидка на ставку. Так, рязанские учителя, врачи и другие сотрудники бюджетных организаций региона могут оформить ипотечный кредит со ставкой от 4%".

Семейную ипотеку по ставке 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство собственного дома могут получить семьи, воспитывающие ребёнка до 6 лет (включительно), ребёнка с инвалидностью до 18 лет на всей территории РФ, а также семьи с двумя детьми до 18 лет — в 35 регионах с низким объёмом строительства или городах с населением до 50 тыс. человек (за исключением городов Московской области и Ленобласти). Сумма кредита — до 12 млн рублей для жителей Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов — до 6 млн рублей. Оформить ипотечный кредит можно и на более крупную сумму: до 30 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 15 млн рублей в остальных регионах. Но в таком случае на часть кредита, которая превышает установленный программой лимит, будет действовать рыночная процентная ставка. Первоначальный взнос — 20,1%. При рождении ребенка ранее выданный кредит можно рефинансировать.

В Рязанской области семьи с двумя детьми могут приобрести по программе «Семейной ипотеки» квартиру в новостройке по договору долевого участия в городе Рыбное.

Оформить заявку на ипотеку можно в любом офисе Сбера. Сотрудники бюджетной сферы региона могут подать заявление на участие в программе «Семейная ипотека» с пониженной ставкой в офисах Сбера в Рязани по адресам: улица Маяковского, 37 и улица Пожалостина, 19. Подробности программы смотрите на сайте.

ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.