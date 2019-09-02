В офисах и интернет-банке ПСБ можно купить новые ОФЗ-н с доходностью до 7,15% годовых

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ПСБ приступил к размещению нового выпуска облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н). Со 2 сентября приобрести ОФЗ-н можно во всех отделениях ПСБ, а также — впервые на рынке — онлайн.
Объем четвертого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составит 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации составляет 1 тысячу руб. Выпуск размещается по открытой подписке. Погашение состоится 31 августа 2022 года.
ОФЗ-н размещается на новых условиях. Для покупателей отменена комиссия за приобретение бумаги у банков агентов, а минимальная сумма, которую можно вложить в ОФЗ-н, снижена в три раза — с 30 тысяч до 10 тысяч рублей. Для покупки ценной бумаги достаточно иметь текущий счет в ПСБ или обратиться в офис банка с паспортом гражданина России. При исполнении поручения клиента на покупку ОФЗ-н банк предложит ему заключить договор и автоматически откроет брокерские счета.
Информация о порядке подачи поручения, условиях брокерского договора доступна на официальном сайте ПСБ. Узнать больше об ОФЗ-н можно на странице банка.
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