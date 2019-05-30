В «Билайн» стартовали продаж нового Samsung Galaxy A30 за 99 рублей в месяц при покупке услуг связи

«Билайн» представляет возможность приобрести смартфоны Samsung Galaxy А30 в кредит без переплаты в комплекте с услугами связи по рекордно низкой цене — всего за 99 рублей в месяц.

«Билайн сегодня — это территория выгодных предложений. В след за безлимитным тарифом „Анлим“ за 99 рублей мы предложили нашим клиентам новинку Samsung Galaxy А30 по доступной цене — также за 99 рублей. Благодаря унифицированному подходу в ценообразовании, наши продукты и услуги становятся доступнее широкому кругу потребителей», — прокомментировала Ирина Лебедева, исполнительный вице-президент по маркетингу и бренду ПАО «ВымпелКом».

Приобрести Samsung Galaxy А30 по доступной цене — всего за 99 рублей в месяц — можно в комплекте с тарифом «Двойной Анлим» в кредит без переплаты сроком на 24 месяца.

Клиент может выбрать другие периоды кредитования — 6 и 12 месяцев. При этом стоимость ежемесячных выплат будет изменена.

Акция доступна в более чем в 3 000 магазинах «Билайн». Количество девайсов, которые клиент может приобрести в рамках акции, не ограничено. Договор оформляется на каждый смартфон отдельно.

При смене тарифного плана в течение акционного периода (предоплаченных месяцев) после покупки смартфона условия акции прекращают свое действие. Плата за пакет услуг связи, подключенный в рамках акции, не возвращается. Количество оборудования ограничено.

Период проведения акции с 20.05.2019 по 30.06.2019. Количество оборудования ограничено. Акция действует на всей территории России, кроме Республики Крым и Севастополя.

Организатор акций: ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, МОСКВА, УЛ. ВОСЬМОГО МАРТА, Д. 10, КОРП.14, ОГРН 1027700166636.

Цены с НДС. Дополнительные скидки, такие как «Безумные дни» и другие, с акционными смартфонами не суммируются.

Более подробная информация доступна на сайте.

Кредитный продукт «0-0-24» от КБ «Ренессанс Кредит» (ООО), Ген. Лиц-я ЦБ РФ №3354. Сумма кредита от 3000 до 175000 руб., первонач. взнос — 0 руб., срок — 24 мес., ставка — 10,33% годовых, полная стоимость кредита — 10,36% годовых. Цены с НДС. Более подробная информация доступна на сайте www.beeline.ru.

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.