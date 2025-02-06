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В 2024 году россияне использовали семейный банкинг как допзаработок

В 2024 году россияне использовали семейный банкинг как допзаработок.

Наиболее выгодна комбинация «семейного банка» и программ лояльности — семья из трех человек за год может сэкономить до 50 тысяч рублей на ежедневных тратах, используя больше категорий кешбэка и другие бонусы.

Наиболее популярные «семейные связки» формируются так: друзья и дальние родственники — 53%, супруги — 23%, → родители и дети — 19%. По статистике ВТБ, более половины пользователей «семейного банка» — люди в возрасте от 35 до 55 лет.