Уралсиб вошел в Топ-10 банков с крупнейшей филиальной сетью

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов российских банков по количеству офисов и региональному охвату — исследование подготовил портал Brobank.ru, проанализировав данные на 19.06.2026 года.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтингов российских банков по количеству офисов и региональному охвату — исследование подготовил портал Brobank.ru , проанализировав данные на 19.06.2026 года. Также Уралсиб вошел в Топ-5 банков, увеличивших региональный охват в первой половине 2026 года.

Рейтинг составлен на основе данных о структурных подразделениях кредитных организаций на сайте Банка России. Эксперты портала проанализировали сведения и в итоговом ранжировании учли количество офисов и регионов присутствия банков, а также динамику количества офисов, рассмотрев показатели с 12 января по 19 июня 2026 года. Дополнительным критерием для ранжирования (при совпадении количества офисов и регионов присутствия) являлся показатель объема активов банка на 01.04.2026 года.

Банк Уралсиб продолжает активно развивать свою офисную сеть и расширять географию присутствия — в регионах открываются новые и обновляются действующие отделения, точки обслуживания переносятся в более удобные для клиентов локации, улучшаются форматы обслуживания и клиентский опыт. Сегодня региональная сеть Уралсиба представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах страны.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.