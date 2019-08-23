Удачное начало. Бизнес-идеи для малого бизнеса

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На портале beboss.ru регулярно обновляется информационный банк бизнес-идей для малого бизнеса. Классические идеи для старта с минимальным вложением капитала или вовсе без него, ультрасовременные варианты с применением цифровых технологий и инновационные бизнес-модели — уже опробованные много раз и новинки. Информация — это тоже капитал, и мы охотно делимся им для процветания идеи свободного предпринимательства.
Страница бизнес-идей для малого бизнеса портала beboss.ru имеет собственное меню. Просто банк уже настолько обширен, что нуждается в навигации. Благодаря этому каждый может легко сориентироваться в области собственных интересов.
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В банке бизнес-идей есть модели подработки и основного дохода. Мы знаем предпринимателей, начинавших с мини-прачечной и выросших до владельцев клининговой компании, мастеров маникюра, создавших собственные студии нейл-арта.
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