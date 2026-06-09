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Специалисты «Рязаньэнерго» расчистят более 1 600 га просек ЛЭП для повышения надежности электроснабжения
Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» с начала года расчистили от древесно-кустарниковой растительности 177,6 га воздушных трасс линий электропередачи (ЛЭП). В настоящее время основные работы ведутся в Клепиковском, Касимовском, Рязанском, Сасовском районах Рязанской области.

Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Рязаньэнерго» с начала года расчистили от древесно-кустарниковой растительности 177,6 га воздушных трасс линий электропередачи (ЛЭП). В настоящее время основные работы ведутся в Клепиковском, Касимовском, Рязанском, Сасовском районах Рязанской области.

Расчистка трасс ЛЭП позволяет минимизировать риски нарушения электроснабжения из-за коротких замыканий, вызванных падением ветвей или деревьев на провода во время сильного ветра или осадков. Всего до конца 2026 года сотрудники «Рязаньэнерго» расчистят от кустарниковой и древесной поросли свыше 1 600 га просек в охранных зонах более чем 350 линий электропередачи. На выполнение этих работ будет направлено 134,7 млн рублей.

Для снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности в «Рязаньэнерго» активно применяют вездеходные механические измельчители древесины — мульчеры. Они обеспечивают сплошное измельчение растительности в щепу, которую впоследствии не приходится утилизировать. Благодаря этому сокращается объем ручного труда, повышается производительность, что позволяет существенно увеличить площадь расчистки.