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16:25, 6 августа 2019 82

Ушканьи острова и нерпы. Как прошел второй день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Ушканьи острова и нерпы. Как прошел второй день экспедиции Прио-Внештогрбанка на Байкал

Подъем в два часа ночи по Москве на Байкале не кажется чем-то запредельным: организм быстро перестраивается и вставать с байкальским солнцем уже на второй день путешествия легко. Тем более, если капитан обещает встречу с Девой — так местные жители называют скалу на севере острова Ольхон.

Существует легенда, что это боги превратили в камень бурятку, которая позавидовала мужу и попросила у них такой же дворец, как был пожалован супругу. Те разгневались и заколдовали ее со словами: «Покуда на земле будет зависть и злость, быть тебе камнем».

Буряты считают, что передвигать камни, вырывать растения и вообще оставлять здесь следы своего пребывания на мысе Хобой не стоит, но приезжие порой ведут себя совершенно иначе. Хотя сама природа создала там все условия, чтобы наслаждаться красотой этих мест, не вредя ей.

Рядом с мысом Хобой есть два грота, у которых входы ориентированы строго на восток, так что можно встречать рассветы, не вылезая из спальника.

Заманчиво, но мы здесь не останавливались, видели мыс только с корабля. Взяли курс на Ушканьи острова. Они известны как самое крупное лежбище пресноводных тюленей на Байкале, но своим названием обязаны зайцу.

Дело в том, что раньше «ушканами» в Сибири называли зайцев. Они на Ушканьих островах никогда не водились, зато поморы называли морскими зайцами тюленей, так вот когда русские выходцы с севера увидели на Байкале пресноводных тюленей — нерп, то и имя им дали соответствующее — Ушканьи. Так их и зафиксировали на карте в начале 18 века. А в 1986 году архипелаг из 4 островов включили в территорию Забайкальского нацпарка.

Этот статус помогает сохранять уникальную природу. Сами нерпы — единственные в мире пресноводные тюлени, живущие в пресной воде и единственные млекопитающие в озере. Большинство исследователей полагает, что они попали в озеро из Ледовитого океана через систему рек Енисей — Ангара в ледниковую эпоху одновременно с байкальским омулем, но некоторые придерживаются мнения, что это все-таки байкальский эндемик.

Сильнейшее разочарование этого дня — нерп на острове не оказалось. Оказалось, что рядом с берегом в это время работали водолазы, так что всех тюленей распугали. Зато несколько нерп мы увидели с корабля, когда двинулись в бухту Змеиная.

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