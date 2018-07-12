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15:41, 12 июля 2018 106

Селфи, пресса и загар. Как интересно провести время на пляже

Селфи, пресса и загар. Как интересно провести время на пляже

Когда выдается солнечный теплый день, рязанцы стараются отправиться на пляж. Но чем заняться во время принятия солнечных ванн? «МегаФон» предложил несколько идей.

Спортивные игры

Волейбол, пляжный футбол, фрисби, бадминтон — вариантов масса! Инвентарь можно взять в аренду или купить в любом супермаркете или спортивном магазине.

А оплачивая покупки банковской картой «МегаФона» или со счета телефона, добавленного в платежный кошелек Apple Pay, Samsung Pay или Google Pay, можно принять участие в акции «Дачный сезон на миллион» и выиграть миллион рублей.

Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и выбрать одну из команд: «Отдыхающие» или «Работающие». Подробности и условия акции можно прочитать здесь.

Чтение журналов

Лето — не повод выпадать из информационного поля. А если нет желания носить с собой тяжелые подборки глянца, можно воспользоваться сервисом «МегаФон.Пресса», где собраны публикации и статьи из разных журналов: Forbes, National Geographic, Glamour, CHIP. Более 40 изданий и 40 тысяч статей, включая архивы за несколько лет. Есть возможность выбирать интересующие тематики или конкретные журналы.

Воспользоваться услугой легко: нужно зайти на сайт, авторизоваться по номеру телефона и подтвердить подписку кодом из смс. Попробовать сервис можно всего за 1 рубль в месяц. Подробнее на сайте оператора.

Просмотр любимых сериалов или футбольных матчей

В этом поможет сервис «МегаФон.ТВ», где собраны тысячи фильмов, сериалов и ТВ-передач на любой вкус. Для абонентов ряда тарифов из линейки «Включайся!» действуют особые условия использования сервиса: нетарифицируемый трафик на «МегаФон.ТВ» для одного устройства, бесплатные пакеты ТВ каналов, а также четыре фильма напрокат каждые 30 дней. Подробнее об условиях использования сервиса — в описании тарифов на сайте оператора.

Строительство замков из песка

Многие с детства любят это увлекательное занятие. На некоторых пляжах мира даже проводят соревнования по строительству скульптур из песка среди любителей и профессионалов. Песчаный небоскреб, замок с обводным каналом, а может маленький домик?

Найти картинки для вдохновения или план постройки песчаной крепости можно в интернете. Мобильный интернет от «МегаФона» поможет, где бы абонент ни находился. Оператор обеспечил надежное покрытие сети 3G и 4G в Рязани и области.

Веселая фотосессия

Шумная компания друзей, селфи в лучах солнца, новый купальник, очки, красивый загар. Все надо запечатлеть и, конечно, опубликовать в своих социальных сетях. И вновь на помощь придет быстрый мобильный интернет от «МегаФона» *.

Именно с таким интернетом все возможности различных сервисов, продуктов и приложений раскрываются в полной мере. Оператор предлагает подобрать тариф из линейки «Включайся!» и присоединиться к пользователям самого быстрого интернета в стране.

**По данным Speedtest компании Oookla, мирового лидера в области тестирования и анализа интернета, самый быстрый мобильный интернет в России у «МегаФона». Компания проанализировала более 7,5 млн замеров, которые делали обычные пользователи во всех сетях операторов. «МегаФон» показал самые высокие скорости в стране.

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