Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:30, 17 августа 2017 226

Рязанцы отдают предпочтение гаджетам с поддержкой 4G

Рязанцы отдают предпочтение гаджетам с поддержкой 4G

Рязань, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, проанализировал итоги продаж розничной сети в Рязанской области за первые шесть месяцев 2017 года и выяснил, что наиболее востребованным среди рязанцев стали 4G-гаджеты на базе операционной системе Android.

В первом полугодии 2017 года 7 из 10 посетителей салонов МТС в Рязанской области выбирали устройства с поддержкой 4G.

Средний чек при покупке 4G смартфона составил 12 191 рубль, а наиболее популярным брендом среди рязанцев стал Samsung. Его модели — входят в тройку лидеров во всех категориях.

Одними из самых популярных моделей в бюджетном сегменте стали фирменные смартфоны МТС. Средняя стоимость такого устройства составляет 4 000 рублей.

Заметно изменился средний чек на 4G-планшеты — он снизился почти в два раза и составил 6 207 рублей. Самым популярным бюджетным планшетом с поддержкой 4G стал гаджет от российской компании 4GOOD. В премиальном сегменте лидерами стали Samsung и Asus.

Кроме того, рязанцы активно приобщались к популярному тренду — «спиннеромании», и вошли в топ-5 регионов ЦФО по этому показателю. Каждый 10 спиннер в магазинах МТС был приобретён жителями Рязанской области.

«Высокий спрос на устройства с поддержкой 4G мы связываем, прежде всего с тем, что в салонах МТС гаджеты продаются по выгодным акционным предложениям, что позволяет покупателям меньше тратить на мобильные устройства, аксессуары и услуги связи, а также с развитием сети 4G в регионе. Так, в первом полугодии сеть 4G от МТС появилась ещё в более чем 19 населённых пунктах области, что позволило ещё большему количеству людей находиться на связи с миром. Всего же высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен для 800 тысяч жителей в более 50 населённых пунктах области», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.

© RZN.info

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Бизнес-новости»
19:30, 17 августа 2017
Рязанцы отдают предпочтение гаджетам с поддержкой 4G
10:46, 17 августа 2017
Преимущества электронных платежных систем Neteller и Advanced Cash
16:27, 15 августа 2017
В Рязани работает круглосуточная выставка архитектуры, малых форм и малоэтажного строительства
17:40, 14 августа 2017
«Построение клиентоориентированного бизнеса. Шаг за шагом. План работы на год»
13:13, 7 августа 2017
Забота о людях и природе
Новости партнеров
Все материалы
Новости
Архив
Wiki
Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 32 622
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 31 779
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 457
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 892
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 443
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований