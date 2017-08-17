Рязанцы отдают предпочтение гаджетам с поддержкой 4G

Рязань, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, проанализировал итоги продаж розничной сети в Рязанской области за первые шесть месяцев 2017 года и выяснил, что наиболее востребованным среди рязанцев стали 4G-гаджеты на базе операционной системе Android.

В первом полугодии 2017 года 7 из 10 посетителей салонов МТС в Рязанской области выбирали устройства с поддержкой 4G.

Средний чек при покупке 4G смартфона составил 12 191 рубль, а наиболее популярным брендом среди рязанцев стал Samsung. Его модели — входят в тройку лидеров во всех категориях.

Одними из самых популярных моделей в бюджетном сегменте стали фирменные смартфоны МТС. Средняя стоимость такого устройства составляет 4 000 рублей.

Заметно изменился средний чек на 4G-планшеты — он снизился почти в два раза и составил 6 207 рублей. Самым популярным бюджетным планшетом с поддержкой 4G стал гаджет от российской компании 4GOOD. В премиальном сегменте лидерами стали Samsung и Asus.

Кроме того, рязанцы активно приобщались к популярному тренду — «спиннеромании», и вошли в топ-5 регионов ЦФО по этому показателю. Каждый 10 спиннер в магазинах МТС был приобретён жителями Рязанской области.

«Высокий спрос на устройства с поддержкой 4G мы связываем, прежде всего с тем, что в салонах МТС гаджеты продаются по выгодным акционным предложениям, что позволяет покупателям меньше тратить на мобильные устройства, аксессуары и услуги связи, а также с развитием сети 4G в регионе. Так, в первом полугодии сеть 4G от МТС появилась ещё в более чем 19 населённых пунктах области, что позволило ещё большему количеству людей находиться на связи с миром. Всего же высокоскоростной мобильный интернет 4G доступен для 800 тысяч жителей в более 50 населённых пунктах области», — отметил директор филиала МТС в Рязанской области Александр Ляк.