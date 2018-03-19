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12:18, 19 марта 2018 82
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Россельхозбанк: доступные кредиты для бизнеса

Россельхозбанк: доступные кредиты для бизнеса

Рязанский филиал Россельхозбанка ведет активную работу по созданию комфортной бизнес-среды для развития сегмента малого и среднего бизнеса. Об этом рассказал руководитель отдела анализа МСБ Рязанского филиала АО «Россельхозбанк» Игорь Хвостов в рамках пресс-конференции «Региональная поддержка предпринимательства — мнение бизнеса», организаторами которой выступили министерство промышленности и экономического развития региона совместно с Центром поддержки предпринимательства Рязанской области.

В конференции приняли участие заместитель министра промышленности и экономического развития Рязанской области Нина Соломонова, руководитель Центра поддержки предпринимательства Лариса Сидоренко, руководитель Регионального интегрированного центра Михаил Царапкин, руководитель отдела анализа малого и среднего бизнеса Рязанского РФ АО «Россельхозбанк» Игорь Хвостов, представители организаций малого и среднего бизнеса региона.

Нина Соломонова напомнила, что в регионе действуют государственные программы поддержки МСБ, работает центр поддержки предпринимательства, налажено взаимодействие со всеми профильными общественными организациями, оказываются услуги консультационного характера, а для повышения информированности предпринимателей создан сервис маркетинговой и информационной поддержки бизнес-навигатор МСП.

«Мы стараемся максимально поддерживать малый и средний бизнес, потому что это делает нашу экономику конкурентоспособной. При рассмотрении заявки применяются различные методики анализа финансовой деятельности заемщика, что позволяет предложить наиболее удачный вариант кредитования для клиента. Помимо финансовой деятельности предприятия на решение о выдаче кредита влияет объем залогового обеспечения. Политика банка в этом вопросе достаточно лояльна по отношению к заемщикам: принимаются автотранспорт, спецтехника, оборудование, недвижимость, поручительство платежеспособных юридических лиц, в том числе гарантийных фондов. Также существует возможность выдачи кредита под залог недвижимого имущества в день подписания договоров, то есть по факту сдачи договоров ипотеки на регистрацию. Это сокращает сроки реального получения кредита на две недели. Время — один из ключевых бизнес-ресурсов в современной жизни, поэтому это уникальная возможность», — отметил Игорь Хвостов.

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