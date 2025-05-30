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«Росгосстрах» рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

Ко Дню защиты детей «Росгосстрах» составил рейтинг регионов, где родители в 2025 году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству оформленных полисов вошли Кировская область, Ульяновская область и Республика Татарстан. А самые «дорогие» страховки — с максимальной страховой суммой на одного ребенка — чаще всего оформляют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В этих регионах, если застрахованный ребенок получит травму, сумма выплаты может доходить до 1,5 млн руб.

ТОП-10 регионов, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:

  • Кировская область
  • Ульяновская область
  • Республика Татарстан
  • Москва
  • Пермский край
  • Республика Башкортостан
  • Ивановская область
  • Удмуртская Республика
  • Республика Чувашия
  • Нижегородская область

ТОП-10 регионов с наибольшей страховой суммой на одного ребенка:

  • Москва
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область
  • Краснодарский край
  • Республика Карелия
  • Республика Башкортостан
  • Республика Татарстан
  • Забайкальский край
  • Алтайский край
  • Пермский край
  • Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ

Всего в этом году, с января по май, клиенты «Росгосстраха» оформили для детей почти 6 тыс. страховок от несчастного случая. Причем около 40% из них купили онлайн через цифровую платформу РГС. Онлайн. Еще сотрудники в филиалах компании заключили 240 больших коллективных договоров для ребят, занимающихся спортом в различных секциях. Если вдруг произойдет неприятность на тренировке, родителям застрахованного спортсмена выплатят до 800 000 руб.

Кстати, за этот период «Росгосстрах» уже успел выплатить 8 млн руб. по детским травмам. Чаще всего неприятности случались с детьми в Башкирии, Татарстане и Удмуртии.

Самые крупные выплаты в 2025 году:

150 000 руб. — в Воронежской области (мальчик сломал ключицу на тренировке);

120 000 руб. — в Республике Башкортостан (девочка-гимнастка повредила спину во время соревнований);

102 000 руб. — в Москве (ребенок упал с лестницы и получил перелом грудного позвонка).

«Безопасность детей — не та сфера, где можно полагаться на случай, особенно в период активного отдыха и летних каникул. Заранее оформленная страховка с хорошим покрытием — это разумная и необходимая мера, которая в критический момент позволит семье сосредоточиться на главном: здоровье ребенка, а не срочном поиске средств из семейного бюджета», — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».

ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания. www.RGS.ru