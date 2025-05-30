«Росгосстрах» рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего

Ко Дню защиты детей «Росгосстрах» составил рейтинг регионов, где родители в 2025 году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству оформленных полисов вошли Кировская область, Ульяновская область и Республика Татарстан. А самые «дорогие» страховки — с максимальной страховой суммой на одного ребенка — чаще всего оформляют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В этих регионах, если застрахованный ребенок получит травму, сумма выплаты может доходить до 1,5 млн руб.
ТОП-10 регионов, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:
- Кировская область
- Ульяновская область
- Республика Татарстан
- Москва
- Пермский край
- Республика Башкортостан
- Ивановская область
- Удмуртская Республика
- Республика Чувашия
- Нижегородская область
ТОП-10 регионов с наибольшей страховой суммой на одного ребенка:
- Москва
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Краснодарский край
- Республика Карелия
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
- Забайкальский край
- Алтайский край
- Пермский край
- Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего в этом году, с января по май, клиенты «Росгосстраха» оформили для детей почти 6 тыс. страховок от несчастного случая. Причем около 40% из них купили онлайн через цифровую платформу
Кстати, за этот период «Росгосстрах» уже успел выплатить 8 млн руб. по детским травмам. Чаще всего неприятности случались с детьми в Башкирии, Татарстане и Удмуртии.
Самые крупные выплаты в 2025 году:
150 000 руб. — в Воронежской области (мальчик сломал ключицу на тренировке);
120 000 руб. — в Республике Башкортостан (девочка-гимнастка повредила спину во время соревнований);
102 000 руб. — в Москве (ребенок упал с лестницы и получил перелом грудного позвонка).
«Безопасность детей — не та сфера, где можно полагаться на случай, особенно в период активного отдыха и летних каникул. Заранее оформленная страховка с хорошим покрытием — это разумная и необходимая мера, которая в критический момент позволит семье сосредоточиться на главном: здоровье ребенка, а не срочном поиске средств из семейного бюджета», — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.
«Росгосстрах» рассказал, в каких регионах дети защищены лучше всего
Ко Дню защиты детей «Росгосстрах» составил рейтинг регионов, где родители в 2025 году чаще всего страхуют детей от несчастных случаев и травм. В ТОП-3 регионов по количеству оформленных полисов вошли Кировская область, Ульяновская область и Республика Татарстан. А самые «дорогие» страховки — с максимальной страховой суммой на одного ребенка — чаще всего оформляют в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. В этих регионах, если застрахованный ребенок получит травму, сумма выплаты может доходить до 1,5 млн руб.
ТОП-10 регионов, где чаще всего страхуют детей от несчастных случаев:
- Кировская область
- Ульяновская область
- Республика Татарстан
- Москва
- Пермский край
- Республика Башкортостан
- Ивановская область
- Удмуртская Республика
- Республика Чувашия
- Нижегородская область
ТОП-10 регионов с наибольшей страховой суммой на одного ребенка:
- Москва
- Санкт-Петербург и Ленинградская область
- Краснодарский край
- Республика Карелия
- Республика Башкортостан
- Республика Татарстан
- Забайкальский край
- Алтайский край
- Пермский край
- Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ
Всего в этом году, с января по май, клиенты «Росгосстраха» оформили для детей почти 6 тыс. страховок от несчастного случая. Причем около 40% из них купили онлайн через цифровую платформу
Кстати, за этот период «Росгосстрах» уже успел выплатить 8 млн руб. по детским травмам. Чаще всего неприятности случались с детьми в Башкирии, Татарстане и Удмуртии.
Самые крупные выплаты в 2025 году:
150 000 руб. — в Воронежской области (мальчик сломал ключицу на тренировке);
120 000 руб. — в Республике Башкортостан (девочка-гимнастка повредила спину во время соревнований);
102 000 руб. — в Москве (ребенок упал с лестницы и получил перелом грудного позвонка).
«Безопасность детей — не та сфера, где можно полагаться на случай, особенно в период активного отдыха и летних каникул. Заранее оформленная страховка с хорошим покрытием — это разумная и необходимая мера, которая в критический момент позволит семье сосредоточиться на главном: здоровье ребенка, а не срочном поиске средств из семейного бюджета», — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора Департамента методологии и андеррайтинга личного страхования СК «Росгосстрах».
ПАО СК «Росгосстрах» — флагман отечественного рынка страхования, дочерняя компания банка «Открытие», входит в Группу ВТБ. На территории Российской Федерации действуют около 1500 представительств компании. 6 октября 2022 года система «Росгосстрах» отметила 101 год со дня своего создания.