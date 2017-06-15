Путешествуй с интернетом по всему миру

Сразу два варианта использования мобильного интернета за рубежом предлагает «Билайн»: «Самый выгодный роуминг» и «Безлимитный интернет в роуминге».

Наконец-то настало лето — время долгожданных отпусков. Отправляясь на отдых большинству все же не хочется терять возможность связаться с близкими и коллегами по работе, или просто быть в курсе того, что происходит дома. Связь в роуминге, безусловно, не самая дешевая штука. Но, при правильном подходе, все же можно сэкономить значительные суммы и при этом всегда быть в «зоне доступа». Особенно это актуально для тех, кто общается с большим количеством людей, привязан к номеру своего мобильника и для кого «местная» симка — совсем не вариант.

Наверное, самый простой и оптимальный способ связи за границей — это Wi-Fi, или мобильный интернет. С их помощью можно пользоваться электронной почтой, переписываться в социальных сетях и интернет-мессенджерах, а также звонить через Сеть. Первый хорош тем, что может быть условно-бесплатным (как правило, стоимость его использования уже заложена в цену проживания), но и у него есть минусы. Самый жирный — риск скомпрометировать все свои логины и пароли, в числе которых могут быть данные банковских карт. Ведь открытые сети в отелях работают круглосуточно, стационарны и поэтому могут быть взломаны мошенниками. Ну, и, вынужденную «прописку» рядом с роутером тоже никто не отменял.

Выбирайте подходящий вариант

Специалисты считают, что мобильный интернет гораздо более безопасен.

Очевидно, что самый главный минус мобильного интернета в роуминге один — это его стоимость. Впрочем, если вдумчиво подойти к правилам его использования и рассмотреть различные варианты, то все не так страшно. Попробуем вам в этом помочь:

В 2017 году «Билайн» предложил своим абонентам сразу два варианта использования мобильного интернета за рубежом: «Самый выгодный роуминг» и «Безлимитный интернет в роуминге». Оба действуют на территории 90 стран мира, даже экзотических. Скоростной 4G — вообще не проблема: у «Билайн» он сейчас доступен в 96 странах.

— «Самый выгодный роуминг» активируется автоматически, при первом выходе в сеть за границей. Опция на интернет стоит 200 рублей и включает в себя 40 мегабайт на максимально доступной в месте вашего пребывания скорости (далее 5 рублей за 1Мб). Аналогично подключаются пакеты с минутами звонков и СМС, но следует обратить внимание, что их стоимость зависит от страны вашего пребывания. Рекомендуем уточнить детали до начала путешествия.

— «Безлимитный интернет в роуминге» активируется только вручную (*110*20171#, запрос бесплатный). За 350 рублей в сутки вам будет доступно 100 мегабайт на максимально доступной в месте вашего пребывания скорости. Когда пакет закончится, до конца текущих суток действует «безлимит» на скорости до 128 килобит в секунду. Опция продляется и плата за нее списывается только в те дни, когда вы пользуетесь интернетом.

«Самый выгодный роуминг» можно порекомендовать тем, кто намерен общаться только с помощью переписки через соответствующие интернет-сервисы. Навигация, а также отправка фото и документов не возбраняются, но лучше от них воздержаться.

«Безлимитный интернет в роуминге» просто создан для тех, кто не хочет отказываться от всех прелестей мобильного интернета. Видео, конечно, с комфортом смотреть вряд ли получится, а вот поболтать хоть весь день с помощью голосовых сообщений и отсылкой фотографий вполне выйдет!

Как не «попасть»

Ну и, напомним об основных элементарных правилах интернет-роуминга:

* Перед поездкой отключите все автоматические обновления и синхронизации. Если смартфон решит обновить игрушку, прошивку, или отправить фото и видео в облачное хранилище — мало точно не покажется!

* Осторожно пользуйтесь бесплатным Wi-Fi и вы минимизируете риск стать жертвой хакеров-мошенников

* Отключите мобильный интернет, если он вам не нужен

*Следите за трафиком

* Услуга «Переадресация» по условиям «занят», недоступен" и «если нет ответа» приведет к оплате входящего и исходящего звонка по роуминговому тарифу.

* *102# - баланс, *122# - пять последний списаний со счета. Обе команды в международном роуминге бесплатны.

Информация о предложениях «Билайн» в международном роуминге доступна на сайте .

Тарифная опция доступна для подключения абонентам «Билайн» предоплатной системы расчетов. Тарифная опция предоставляется Абонентам в международном роуминге «Билайн».

ПАО «ВымпелКом», РФ, 127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, д. 10, стр. 14, ОГРН 1027700166636