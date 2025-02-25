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ПСБ начислит 2000 рублей к пенсии

Пенсионерам, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ, банк в качестве дополнительной поддержки разово начислит две тысячи рублей. ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии"* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России.

Для участия в акции нужно оформить начисление и впервые получить пенсию на пенсионную карту ПСБ, социальную карту «Для Своих» или дебетовую карту «Твой кешбэк». Акция действует в период с 1 марта по 31 августа включительно.

Оформить перевод пенсии на карту ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на Госуслугах, а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальное управление Социального фонда России. Две тысячи рублей от ПСБ поступят на счет в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка.

«Люди старшего поколения взвешенно подходят к выбору товаров и услуг, которыми пользуются, в том числе -- банковских карт для получения пенсии. С учетом потребностей и привычек клиентов старшего поколения мы предлагаем им простые, удобные и выгодные финансовые продукты для решения повседневных вопросов. Платежные карты ПСБ — комплексный продукт с набором важных сервисов, таких как быстрые платежи и переводы, скидки от партнеров, снятие наличных без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ или в банкоматах банков-партнеров. В рамках приветственной акции мы предложили людям старшего поколения дополнительную поддержку при переводе пенсии в ПСБ», — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.

* Выплата вознаграждения участнику акции «Бонус к пенсии» осуществляется при условии получения пенсии от Социального Фонда России (СФР), участником на счет карты в период с 01.03.2025 по 31.08.2025 гг. В акции участвуют держатели карт: Пенсионная карта ПСБ, дебетовая карта «Твой кешбэк», социальная карта для граждан новых субъектов РФ «Для Своих». В акции учитываются выплаты СФР от 7 500Р. Выплата Вознаграждения осуществляется один раз за период акции, в месяце следующем за месяцем получения первого зачисления пенсии. Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии и при наличии у участника акции на дату выплаты вознаграждения действующего счета карты на который произошло получение пенсии. Сумма выплаты вознаграждения составляет не более 2 000 (двух тысяч) рублей каждому участнику, получившему пенсию из СФР. Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Промсвязьбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3251 от 17.12.2014 г.