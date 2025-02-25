ПСБ начислит 2000 рублей к пенсии

Пенсионерам, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ, банк в качестве дополнительной поддержки разово начислит две тысячи рублей. ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии"* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России.

Для участия в акции нужно оформить начисление и впервые получить пенсию на пенсионную карту ПСБ, социальную карту «Для Своих» или дебетовую карту «Твой кешбэк». Акция действует в период с 1 марта по 31 августа включительно.

Оформить перевод пенсии на карту ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на Госуслугах, а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальное управление Социального фонда России. Две тысячи рублей от ПСБ поступят на счет в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка.

«Люди старшего поколения взвешенно подходят к выбору товаров и услуг, которыми пользуются, в том числе -- банковских карт для получения пенсии. С учетом потребностей и привычек клиентов старшего поколения мы предлагаем им простые, удобные и выгодные финансовые продукты для решения повседневных вопросов. Платежные карты ПСБ — комплексный продукт с набором важных сервисов, таких как быстрые платежи и переводы, скидки от партнеров, снятие наличных без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ или в банкоматах банков-партнеров. В рамках приветственной акции мы предложили людям старшего поколения дополнительную поддержку при переводе пенсии в ПСБ», — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.