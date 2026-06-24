Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
21°
Чтв, 25
17°
Птн, 26
20°
ЦБ USD 74.62 0.86 24/06
ЦБ EUR 85.48 0.89 24/06
Нал. USD 76.21 / 76.30 24/06 12:35
Нал. EUR 89.66 / 89.78 24/06 12:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Из Рязани в Мурманск на CHERY. Как ведёт себя машина в дальнем путешес...
Редакция РЗН. Инфо пообщалась с рязанской автолюбительн...
Вчера 15:43
398
В Рязани на Борковском затоне состоялся девичник на воде
В Рязани 21 июня ГК «Зеленый сад» устроила праздник лет...
Вчера 10:10
500
Как работает гибридный автомобиль, зачем он нужен и стоит ли на него п...
Эти вопросы задают себе тысячи автолюбителей. Компания...
22 июня 2026 16:56
1 282
От Пелевина до авторов начальной школы. Какие книги в Рязани получили...
С 1 марта 2026 года в России вступили в силу поправки в...
6 июня 10:20
2 639
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
«Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-5 дебетовых карт с кешбэком на всё
Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 июньского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки, по версии портала Выберу. ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.05.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-5 июньского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки, по версии портала Выберу. ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.05.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга — стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка, размер бонусов в категории «На всё» и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), ставку на остаток средств по счёту, а также дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером, скидки и другие критерии.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры — кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1153 банкомата.