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«Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 карт с кешбэком на все

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-4 бесплатных дебетовых карт с кешбэком на все, по версии портала Банки.ру. Эксперты портала проанализировали условия начисления кешбэка за покупки по картам, которые предлагает ряд российских банков на 24.07.2024 года.

Как отмечается в мини-исследовании, карта «Прибыль» Банка Уралсиб дает клиенту возможность получать кэшбэк до 3% на покупки:

  • 1% - без каких-либо условий,
  • +1% - при наличии кредитной карты (с задолженностью не менее 30 тысяч рублей) или при наличии потребительского/автокредита (остаток задолженности не менее 200 тысяч рублей);
  • + 1% - с подключенным пакетом услуг «Прайвет», Private, Premium или Premium Light.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки (он начисляется в рамках программы лояльности Уралсиб Бонус) и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.