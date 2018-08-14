При покупке смартфона Samsung «Билайн» подарит рязанцам пакет связи и колонку, квадрокоптер или наушники

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявил старт акции «Вдвойне невероятные подарки в „Билайн“ при покупке Samsung Galaxy!». Вместе с развитием розничной сети «Билайн» расширяет ассортимент товаров, ориентируясь на потребности клиентов. Эти решения позволяют формировать уникальные специальные предложения и делать акции разнообразнее.

С 6 августа по 16 сентября 2018 года в салонах «Билайн» при покупке смартфонов Samsung Galaxy можно получить в подарок беспроводные наушники Samsung Icon X, портативную колонку JBL Flip 4, квадрокоптер DJI Tello или Bluetooth-наушники JBL E25BT, а также один или два месяца связи на тарифах «ВСЕмое2» и «ВСЕмое3» в зависимости от модели смартфона.*

В акции участвуют 19 моделей Samsung Galaxy линеек S, A, J.

Клиентам, которые приобретут флагманские модели Samsung Galaxy S9 и Samsung Galaxy S9+ в «Билайн», подарят два месяца связи на тарифе «ВСЕмое3» и беспроводные фитнес-наушники для тренировок с еще большим комфортом Samsung Gear IconX.

Квадрокоптер DJI Tello и пакет связи получат покупатели одной из семи моделей Samsung Galaxy: J8, A6, A6+, A8, A8+, а также S8 и S8+.

При покупке Samsung Galaxy J4, Samsung Galaxy J6 или Samsung Galaxy J7 2017 в дополнение к месяцу связи на тарифе «ВСЕмое 2» подарком станет портативная беспроводная колонка JBL FLIP 4. Также клиент сможет приобрести Samsung Galaxy J3 2017 за 11 990 рублей или Samsung J 530 °F Galaxy J5 2017 за 14 990 рублей и получить беспроводные Bluetooth-наушники с микрофоном JBL E25BT и месяц связи с тарифом «ВСЕмое2».

В тарифах «ВСЕмое!» абоненты могут сами решать, сколько минут, гигабайт и смс им требуется и бесплатно менять их соотношение, оставаясь при этом в рамках выбранного бюджета. Изменения наполнения тарифного пакета бесплатны для абонента, а их количество не ограничено. Кроме того, звонки внутри тарифной линейки на территории России не расходуют пакет минут и не требуют дополнительной платы. Переход на новые тарифы «ВСЕмое!» бесплатный, если это первая смена тарифа абонентом за месяц.**

Количество устройств и подарков ограничено. Полный список моделей, участвующих в акции, и более подробную информацию можно найти на сайте.

* Организатор акции — ПАО «ВымпелКом». ПАО «ВымпелКом» вправе изменять порядок, условия и сроки проведения акции, а также стоимость оборудования, участвующего в акции, в одностороннем порядке, при этом информация об изменениях публикуется на сайте.

** Предложение действует на тарифных планах линейки «ВСЕмое» предоплатной системы расчётов с абонентской платой от 10 до 50 руб/сут. в зависимости от тарифа и филиала подключения. Изменение объема услуг возможно в Личном кабинете. Абонентская плата на тарифах линейки «ВСЕмое» списывается посуточно, на тарифе «ВСЕмое 2 для компьютера» — помесячно. Подробнее на сайте.