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Портфель кредитных карт Банка Уралсиб вырос до 20 млрд рублей

Портфель кредитных карт Банка Уралсиб на 01.08.2024 года вырос до 20 млрд рублей, увеличившись на треть по сравнению с показателями начала 2024 года.

Кредитные карты — один из ключевых и наиболее востребованных направлений Банка Уралсиб. Флагманский продукт — кредитная карта «120 дней на максимум» — входит в Топ-10 итогового рейтинга лучших кредитных карт 2023 года портала Выберу.ру, а также занимает высокие позиции в других авторитетных рыночных рейтингах.

Портфель кредитных карт Уралсиба растет высокими темпами, показав рост в 2022 году в 1,6 раза, в 2023 году — в 1,9 раза. Высокая динамика была по достоинству оценена экспертами рынка — в январе 2023 года Банк Уралсиб стал победителем ежегодной премии Frank Credit Cards Award, получив награду в номинации «Самый динамичный рост портфеля».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.