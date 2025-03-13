Новинки кино и сериалов 2025 года

Узнайте, какие интересные новинки кино 2025 года скоро можно будет посмотреть.

В этом году состоится немало крутых премьер, среди которых найдутся фильмы и сериалы на любой вкус. Новинки кино 2025 года охватят самые разные жанры — от напряженных триллеров и драм до фантастики и комедий. В этом обзоре рассказываем о новых фильмах и сериалах, которые стоит посмотреть.

Сериал «Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь», 2025

Новые сериалы:

Опасная близость

Черный кролик

Хутор

Аутсорс

Молодой Шерлок

Хроники русской революции

Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь

Опасная близость

Жанр: драма

драма Страна: Россия

Новый российский драматический сериал «Опасная близость» с Елизаветой Боярской в главной роли рассказывает историю Анны, пластического хирурга и руководителя клиники. У нее успешная карьера, она счастлива в браке, однако ее идеальный мир внезапно рушится, когда она узнает, что муж изменяет ей. Тогда Анна решает начать мстить.

Черный кролик

Жанр: драма

драма Страна: США

В центре сюжета находятся два брата, чьи жизни кардинально различаются. Один из них построил карьеру и стал успешным, он решает дать своему нестабильному брату шанс и впускает его в свою жизнь. Это решение ставит под угрозу все, что он с таким трудом построил.

Хутор

Жанр: комедия

комедия Страна: Россия

В центре сюжета — двое мужчин, чьи судьбы случайно пересекаются в отдаленном поселении под названием Хутор. Артем, спасаясь от долгов и проблем с законом, оказывается в этом тихом месте, где знакомится с Батей — лидером местной общины. Главные роли исполнили Гоша Куценко и Сергей Романович.

Аутсорс

Жанр: драма

драма Страна: Россия

Главный герой сериала — Константин, молодой человек, устраивающийся на работу в тюрьму особого назначения на Камчатке. Он становится надзирателем, чья работа заключается в приведении в исполнение смертных приговоров. Видя страдания родственников жертв, он вместе со своими коллегами организует подпольный бизнес по «аутсорсингу» смертных казней.

Молодой Шерлок

Жанры: детектив

детектив Страна: Великобритания

Сериал расскажет о юных годах Шерлока Холмса, когда он был 19-летним студентом Оксфордского университета. Он оказывается втянутым в расследование убийства, произошедшего в стенах университета

Хроники русской революции

Жанры: история, драма

история, драма Страна: Россия

Масштабная историческая драма, охватывающая период с 1905 по 1924 год, режиссёром которой является Андрей Кончаловский. После просмотра сериала «Хроники русской революции», можно узнать о трагических событиях Октябрьской революции и её последствиях, которые оказали огромное влияние на судьбы людей не только в России, но и во всём мире.

Рыцарь семи королевств: Межевой рыцарь

Жанры: фэнтези, боевик, драма

фэнтези, боевик, драма Страна: США

Сериал рассказывает о приключениях Дунка и Эгга. Они сталкиваются с различными опасностями, участвуют в рыцарских турнирах, разрешают конфликты и помогают нуждающимся.

Фильм «Формула 1», 2025

Новые фильмы:

Манюня: День рождения Ба

Аватар: Огонь и Пепел

Микки 17

Красный шелк

Лило и Стич

Формула 1

Кончится лето

Мастер

Манюня: День рождения Ба

Жанры: комедия

комедия Страна: Россия

Россия Дата выхода: 13 февраля

Среди новинок кино, которые можно посмотреть всей семьей, нельзя не отметить еще один фильм франшизы про Манюню и ее подруг — «Манюня: День рождения Ба». В этом фильме девочки будут готовиться к юбилею Ба, который обещает стать грандиозным событием. Однако, как это часто бывает с Манюней, Каринэ и Наринэ, все идет не по плану.

Аватар: Огонь и пепел

Жанры: боевик, фантастика, фэнтези

боевик, фантастика, фэнтези Страна: США

США Дата выхода: 19 декабря

Третья глава эпической космической саги, в которой Джейк Салли и Нейтири сталкиваются с новой, ещё более опасной угрозой. На этот раз им предстоит противостоять Народу пепла.

Микки 17

Жанры: комедия, фантастика

комедия, фантастика Страна: США

США Дата выхода: 6 марта

Фильм рассказывает историю Микки Барнса, «расходного» сотрудника, участвующего в опасной миссии по колонизации ледяного мира Нифльхейм. В ходе этой миссии Микки сталкивается с многочисленными опасностями, которые приводят к его гибели. Однако благодаря передовой технологии, его сознание каждый раз загружается в новое клонированное тело. Главную роль сыграет Роберт Паттинсон.

Красный шелк

Жанры: боевик, детектив

боевик, детектив Страна: Россия

Россия Дата выхода: 20 февраля

Недавно вышедшая в кино новинка, где действие происходит в 1927 году. По Транссибирской магистрали из Китая в Москву едет роскошный экспресс. На борту поезда перевозятся секретные документы, способные повлиять на будущее СССР и Китая. Среди пассажиров поезда скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради захвата этих документов.

Лило и Стич

Жанры: фантастика, фэнтези, комедия, боевик

фантастика, фэнтези, комедия, боевик Страна: США

США Дата выхода: 23 мая

Действие фильма происходит на живописном гавайском острове Кауаи. В центре сюжета — одинокая и эксцентричная девочка Лило Пелекаи, которая живёт со своей старшей сестрой Нани. Лило отчаянно нуждается в друге, и однажды она решает взять собаку из местного приюта для животных.

Однако «собака», которую выбирает Лило, оказывается не совсем обычной. Это Стич, генетически сконструированный инопланетный эксперимент, созданный для разрушения всего вокруг.

Формула 1

Жанры: драма, спорт

драма, спорт Страна: США

США Дата выхода: 27 июня

Фильм «Формула-1» расскажет историю Сонни Хейса, который когда-то участвовал в «Формуле-1». Он возвращается в мир гонок спустя много лет. Хейс присоединяется к команде, которая находится в нижней части турнирной таблицы. Ему предстоит не только обучить молодого пилота, но и помочь команде добиться успеха. Главную роль исполнил Брэд Питт.

Кончится лето

Жанры: драма, триллер

драма, триллер Страна: Россия

Россия Дата выхода: 27 февраля

Среди новинок российского кино нельзя не отметить фильм «Кончится лето» с Юрой Борисовым в главной роли. 27-летний Кеша после отсидки в тюрьме возвращается в посёлок, где живут его отец и брат, и устраивается работать в золотодобывающую артель. Но там его обманывают, и он остается без денег. После этого Кеша хочет отомстить.

Мастер

Жанры: боевик

боевик Страна: Великобритания, США

Великобритания, США Дата выхода: 27 марта

Джейсон Стэйтем играет Левона Кейда, который работает обычным строителем. Кейд пытается вести спокойную жизнь, но его прошлое не дает ему покоя. Однажды дочь его босса пропадает без вести. Кейд, чувствуя ответственность, решает использовать свои навыки, чтобы найти ее.