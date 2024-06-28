Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
29°
Птн, 05
30°
Сбт, 06
25°
ЦБ USD 88.12 0.17 05/07
ЦБ EUR 94.98 0.4 05/07
Нал. USD 88.50 / 89.30 04/07 18:15
Нал. EUR 96.40 / 97.70 04/07 18:15
Новости
Итоги года New
Публикации
EXEED Центр Автоимпорт на Солнечной представляет новый EXEED LX
Модель получила значительные изменения в дизайне экстер...
Вчера 11:35
974
Щедрый урожай — дело техники. Какие комбайны рязанские фермеры считают...
О том, какие машины выбирают из этого многообразия агра...
28 июня 11:50
3 525
Кадровый вопрос острее квартирного. Российский производитель о квалифи...
Компания столкнулась с кадровым дефицитом на рынке труд...
17 июня 12:25
11 316
«Зеленый сад — мой второй дом» — проект о сотрудниках
Люди, работающие в ГК «Зеленый сад», расскажут, чем им ...
14 июня 12:46
14 627
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Неиссякаемый «резервный кошелек»: как рязанскому бизнесу быстро пополнить оборотные средства
Предприятиям малого и среднего бизнеса для развития и быстрой адаптации к изменениям рынка важно иметь быстрый и лёгкий доступ к заемным средствам.

Предприятиям малого и среднего бизнеса для развития и быстрой адаптации к изменениям рынка важно иметь быстрый и лёгкий доступ к заемным средствам. Предпринимателям необходимо своевременно закрывать расходы на выплату зарплат, закупку сырья и оборудования, масштабирования производства и выхода на новые рынки. Российские банки предлагают малому и среднему бизнесу немало кредитных продуктов. Для их оформления и получения, как правило, требуются залог, пакет документов, на сбор которых придется потратить немало времени, а гарантии, что заявку одобрят, — нет. Финансовые эксперты советуют присмотреться к условиям тех банков, которые сегодня выполняют социально важные задачи поддержки экономики, малого и среднего предпринимательства, участвуют в программах господдержки.

ПСБ предлагает бизнесу предодобренную кредитную линию сроком на 10 лет, с годовыми траншами внутри самой линии. Максимальная сумма лимита в «одни руки» не более 250 млн рублей. Заем позволяет предпринимателям оперативно вкладывать банковские ресурсы в свои проекты, не теряя времени на сбор документов и ожидание решения по кредитной заявке.

Индивидуально и за один день

«Лимит открыт» — новый кредитный онлайн-продукт ПСБ, который можно оформить после открытия расчетного счета. Главная его особенность в том, что это не разовый транш, а 10-летняя возобновляемая кредитная линия, то есть некая финансовая «подушка безопасности» в долгосрочной перспективе, которая всегда доступна без дополнительных одобрений со стороны банка. Это значит, что получать денежные средства можно отдельными частями, а количество траншей определяет сам пользователь. Например, необходимо оплатить аренду помещения, погасить коммунальный платеж, закупить оборудование: денежный лимит частично выбирается на эти цели, но автоматически восстанавливается после возврата средств. Можно пользоваться этим «резервным кошельком», и не обращаться в банк за согласием всякий раз, когда нужны деньги.

Программа позволяет получить до 100 млн рублей без залога, а свыше этой суммы — с дополнительным обеспечением. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию о компании в открытых источниках и на основе полученных данных создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса. Главная особенность продукта «Лимит Открыт» — его моментальная доступность: для конкретной компании решение уже принято банком, максимально возможная к получению сумма заранее рассчитана и одобрена.

Кредит можно оформить онлайн, без документов и посещения банка.

«На банковском рынке кредитные предложения, как правило, ограничены лимитом в 10 миллионов рублей. ПСБ увеличил возможности займа до 100 миллионов рублей без обеспечения, только с основным поручительством учредителей бизнеса, а решение о финансировании можно получить за один день», — прокомментировала Татьяна Коломиец, директор ПСБ в Рязани.