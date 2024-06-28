Неиссякаемый «резервный кошелек»: как рязанскому бизнесу быстро пополнить оборотные средства

Предприятиям малого и среднего бизнеса для развития и быстрой адаптации к изменениям рынка важно иметь быстрый и лёгкий доступ к заемным средствам.

Предприятиям малого и среднего бизнеса для развития и быстрой адаптации к изменениям рынка важно иметь быстрый и лёгкий доступ к заемным средствам. Предпринимателям необходимо своевременно закрывать расходы на выплату зарплат, закупку сырья и оборудования, масштабирования производства и выхода на новые рынки. Российские банки предлагают малому и среднему бизнесу немало кредитных продуктов. Для их оформления и получения, как правило, требуются залог, пакет документов, на сбор которых придется потратить немало времени, а гарантии, что заявку одобрят, — нет. Финансовые эксперты советуют присмотреться к условиям тех банков, которые сегодня выполняют социально важные задачи поддержки экономики, малого и среднего предпринимательства, участвуют в программах господдержки.

ПСБ предлагает бизнесу предодобренную кредитную линию сроком на 10 лет, с годовыми траншами внутри самой линии. Максимальная сумма лимита в «одни руки» не более 250 млн рублей. Заем позволяет предпринимателям оперативно вкладывать банковские ресурсы в свои проекты, не теряя времени на сбор документов и ожидание решения по кредитной заявке.

Индивидуально и за один день

«Лимит открыт» — новый кредитный онлайн-продукт ПСБ, который можно оформить после открытия расчетного счета. Главная его особенность в том, что это не разовый транш, а 10-летняя возобновляемая кредитная линия, то есть некая финансовая «подушка безопасности» в долгосрочной перспективе, которая всегда доступна без дополнительных одобрений со стороны банка. Это значит, что получать денежные средства можно отдельными частями, а количество траншей определяет сам пользователь. Например, необходимо оплатить аренду помещения, погасить коммунальный платеж, закупить оборудование: денежный лимит частично выбирается на эти цели, но автоматически восстанавливается после возврата средств. Можно пользоваться этим «резервным кошельком», и не обращаться в банк за согласием всякий раз, когда нужны деньги.

Программа позволяет получить до 100 млн рублей без залога, а свыше этой суммы — с дополнительным обеспечением. ПСБ с помощью цифровых инструментов анализирует информацию о компании в открытых источниках и на основе полученных данных создает индивидуальные предложения для представителей малого и среднего бизнеса. Главная особенность продукта «Лимит Открыт» — его моментальная доступность: для конкретной компании решение уже принято банком, максимально возможная к получению сумма заранее рассчитана и одобрена.

Кредит можно оформить онлайн, без документов и посещения банка.

«На банковском рынке кредитные предложения, как правило, ограничены лимитом в 10 миллионов рублей. ПСБ увеличил возможности займа до 100 миллионов рублей без обеспечения, только с основным поручительством учредителей бизнеса, а решение о финансировании можно получить за один день», — прокомментировала Татьяна Коломиец, директор ПСБ в Рязани.