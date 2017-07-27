На российском рынке IT стала популярной услуга Hosting Window

Выбор хостинга является одной из первостепенных задач, от которых напрямую зависит эффективность ведения бизнеса в интернете. Естественно, что, когда клиенты сталкиваются с такой необходимостью, они также продолжительное время находятся в поисках оптимального решения.

Таким образом, выбор нередко падает на Windows хостинг от REG.RU. Тем более, что данным сервисом обычно пользуются для решения задач разного рода.

Основными причинами, по которым стоит обратиться именно к данному сервису, является необходимость использования таких модулей, как ASP.NET. Данное решение имеет массу дополнительных функций, которые по праву смогут оценить все те, кто неплохо разбирается в данном вопросе.

Hosting.reg.ru — это действительно надежное решение. Здесь четко указаны все тарифы. Ситуации, в которых позже, оказывается, что сумма не соответствует заявленной, в принципе исключены. Все тарифы простые и прозрачные. А в том случае, если возникли какие-либо дополнительные вопросы, можно задать их специалистам сервиса. Поддержка оказывается максимально оперативно, в чем легко можно убедиться самостоятельно.

У данного вида хостинга есть массу преимуществ. Как уже отмечалось выше, это максимально выгодные условия сотрудничества. Здесь в принципе отсутствуют какие-либо скрытые платежи. Все вопросы технической поддержки организованы через тикет-систему. При этом, что все те услуги, которые заявлены, будут предоставлены в полном объеме. В том случае, если возникла такая необходимость, возможно мгновенное увеличение мощности. Для этого необходимо связаться с поддержкой, и они помогут оперативно решить проблему. Также гарантируется полноценная защита сайтов от возможного взлома.

Также пользователям гарантируется высокоэффективная защита от взлома. Клиенты пользуются сервисом уже длительное время, и за это время сумели убедиться в том, что все заявленные опции реализованы максимально. С помощью данного сервиса даже спам — не проблема, так как здесь реализована полноценная защита от него, а также от всевозможных DDoS атак.

Дополнительно хотелось бы сказать несколько слов о виртуальном Windows хостинге— эта услуга позволяет предоставить часть ресурсов сервера под нужды пользователя. Стоимость услуги сможет приятно удивить. Что касается состоявшихся клиентов, они с легкостью могут рекомендовать сервис, и будут дальше пользоваться его предложениями.