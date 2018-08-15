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16:13, 15 августа 2018 61

Компания «Профессиональные инновационные системы» предложила рязанцам сточные лотки

Компания «Профессиональные инновационные системы» предложила рязанцам сточные лотки

Для отвода стоков нержавеющую сталь применяют довольно часто. Большим спросом в данном случае пользуются канализационные лотки. Эти конструкции изготавливают из листового металла и устанавливают в основном в помещениях. Нержавейка сочетается практически с любым материалом: керамикой, полимером, бетоном, тротуарной плиткой, гранитом и другими. Гладкая поверхность, устойчивость к коррозии и эстетичный внешний вид выгодно отличают такие лотки от альтернативных вариантов. В любых условиях они служат десятилетиями.

Лотки из нержавеющей стали незаменимы во всех отраслях пищевой промышленности, на предприятиях общепита, СТО, автомойках и других промышленных и коммерческих объектах. Существует много типов лотков. Они различаются по марке стали, конструкции, размеру и другим параметрам. Компания «Профессиональные инновационные системы» поставляет на рынок всевозможные варианты.

Клиентам предлагают лотки с трапоприямком, универсальные, нестандартные, с мембранами и лотки с переливными перегородками. Изделия комплектуются нержавеющими решетками, гидрозатворами, мусоросборниками и другими элементами. Оборудование лотков улавливателями немаловажно: это предотвращает попадание в канализацию лишнего мусора.

Конструкции выполнены из стали марок AISI 304 и 316. Толщина варьируется от 1,5 до 3 мм. Лотки могут соединяться сварочным или фланцевым способом. В первом случае стыки соединяются на объекте. Фланцы располагают в торцевой части секций, а для соединения используют нержавеющие болты.

Переменное сечение секций по длине обеспечивает оптимальный уклон к трапоприямку. Длина стандартных секций варьируется от 1000 до 3000 мм. При необходимости могут поставляться лотки до 9000 мм. За счет уклона дна с обеих сторон секции к середине конструкция получает дополнительную жесткость. Кроме того, опорные полки лотка усиливают упрочняющим профилем. Чем интенсивнее эксплуатация конструкции, тем оправданнее эта мера. В процессе монтажа лотки снаружи чаще всего бетонируют. Чтобы лучше их зафиксировать, применяют закладные («усы»). Они тоже входят в комплект и устанавливаются с интервалом 1 м.

Уточнить вопросы стоимости и сроков поставки можно с менеджерами компании. В настоящее время «Профессиональные инновационные системы» сотрудничает как с юридическими, так и физическими лицами.

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