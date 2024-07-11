Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в рейтинге наиболее выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в июле 2024 года, по версии портала Выберу.ру. При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам ( на 01.06.2024 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как размер начисления кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток на карте, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.