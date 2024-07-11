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Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 лучших дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб заняла 2 место в рейтинге наиболее выгодных дебетовых карт с кешбэком на все покупки в июле 2024 года, по версии портала Выберу.ру. При составлении рейтинга анализировались предложения 100 крупнейших российских банков по активам (на 01.06.2024 г).

Аналитики портала при составлении рейтинга учитывали такие ключевые параметры карт как размер начисления кешбэка и условия обмена бонусов на рубли, количество бонусных категорий, величина кешбэка у партнеров, начисление процентов на остаток на карте, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, стоимость выпуска и обслуживания карты, а также набор дополнительных сервисов (оформление онлайн, доставка карты) и ряд других параметров.

«Прибыль» — флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности — кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.