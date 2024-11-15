Карта Mir Supreme Уралсиба вошла в Топ-10 лучших премиальных карт

Карта Mir Supreme Банка Уралсиб вошла в Топ-10 рейтинга лучших премиальных дебетовых карт в ноябре 2024 года. Рейтинг составлен порталом Выберу.ру.

При проведении исследования эксперты портала сравнили такие важные параметры дебетовых карт Мir Supreme, как стоимость выпуска и обслуживания карты, максимально возможный процент кешбэка, размер бонусов, который можно вернуть со всех покупок, набор привилегий в программе лояльности, получение дохода на остаток средств на счёте карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также ряд других критериев.

Карта Mir Supreme Уралсиба выпускается в составе пакетов услуг банка Premium Light , Premium , Private и объединяет в себе предложения пакета услуг от Банка Уралсиб и привилегии платежной системы «Мир».

Более подробно о карте Mir Supreme можно узнать в отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» .

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 ноября 2024 года насчитывает 209 точек продаж, 1383 банкомата и 244 платежных терминала.