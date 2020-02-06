Как выбрать сантехнику? Рассказывает «Мосплитка»

Каждый человек мечтает, чтобы ванная комната была просторной и уютной. Чтобы воплотить мечту в жизнь, необходимо рассчитать все этапы ремонта. Ведущую роль в этом вопросе занимает выбор и покупка сантехники и ее качественный монтаж. Огромный выбор разнообразного оборудования имеет компания « Мосплитка ». Там можно приобрести всю необходимую продукцию: унитазы, смесители, раковины или душевые кабины.

Как правильно выбрать сантехнику в свой дом

Чтобы сделать удачный выбор и приобрести хорошую сантехнику, нужно учитывать следующие моменты:

качество продукции;

цветовая гамма;

материалы изделий;

стилистика интерьера.

Сантехника должна гармонично вливаться в общий дизайн помещения, а также хорошо выполнять свои основные функции.

Чтобы пользование приборами было комфортным для вас, нужно подбирать изделия, которые максимально удовлетворяют ваши запросы. Если сантехника произведена известными брендовыми компаниями, то и к качеству, вероятнее всего, претензий не будет.

Помимо обычной керамики, фаянса, сантехнику производят из нержавеющей стали, мрамора, пластика, стекла, гранитного мрамора или модного кварила — синтетического соединения акрила и кварца.

При изготовлении сантехники для ванных комнат в последнее время применяются самые передовые технологии, благодаря которым уход за изделием сводится к минимальным манипуляциям. Уже нет необходимости использовать агрессивные моющие средства и порошки. Данный нюанс особенно важен для людей, склонных к аллергическим реакциям.

Новинки на рынке сантехники

Вместе с модой меняются и представления о дизайне ванных комнат. Например, особенно популярны в последнее время унитазы без ободка. Данная тенденция подчеркивает важность гигиеничности и простоты в уходе при выборе таких моделей.

Теряет свою актуальность и сантехника традиционного белого цвета. Всё чаще дизайнеры предлагают альтернативные варианты, где тёмные тона украшают ванную комнату, делая акцент на отделке стен.

Если вы хотите совместить модные веяния и практичность сантехники, то каталог сайта «Мосплитка» сможет помочь вам с выбором. На его страницах имеются как традиционные варианты, так и последние дизайнерские модели. В новинках учитываются все модные изменения в оформлении ванной комнаты вкупе с комфортом и удобством. Подобрав такую сантехнику, вы останетесь довольны своим решением.