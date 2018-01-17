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17:40, 17 января 2018 287

«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам Альфа-Банка льготные условия на услуги связи

«Дом.ru Бизнес» предложил корпоративным клиентам Альфа-Банка льготные условия на услуги связи

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» стал партнером Клуба клиентов Альфа-Банка. Компании малого и среднего бизнеса, открывшие и имеющие расчетный счет в банке, могут подключить на выгодных условиях телеком-услуги.

При выборе пакета из трех услуг — доступ в интернет со скоростью до 5 Мбит/с, антивирус Kaspersky Small Office Security на пять рабочих мест и облачную телефонию «Бизнес» с пакетом предоплаченных минут для безлимитных разговоров по России и миру — участник Клуба сможет экономить более 20 тысяч рублей в год. Скидка на услуги связи распространяется на все время действия контракта с телеком-оператором.

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиенту Альфа-Банка необходимо зайти в личный кабинет Клуба, открыть сертификат «Дом.ru Бизнес» в разделе «Подарки» и следовать инструкциям, указанным в сертификате.

В основе Клуба клиентов Альфа-Банка лежит идея помочь предпринимателям, работающим в разных сферах экономики, установить взаимовыгодные деловые контакты друг с другом. Партнеры Клуба — компании B2B, лидеры в своей отрасли.

«Дом.ru Бизнес» обеспечит надежный доступ в интернет

«Дом.ru Бизнес» обеспечит надежный доступ в интернет для бесперебойной работы бизнес-приложений, электронной почты и документооборота, платежных терминалов и онлайн-касс. Антивирус защитит компьютеры, планшеты, смартфоны от вредоносных программ. Современное решение облачной телефонии — ОАТС 3.0 — поможет увеличить продажи и улучшить качество обработки вызовов, принимать несколько звонков одновременно, анализировать статистику по количеству звонков каждого сотрудника, направлению вызовов и их длительности, проводить постоянный мониторинг интенсивности и качества работы сотрудников с клиентами. Решение «Дом.ru Бизнес» позволяет вести бесплатные переговоры внутренних абонентов, общаться вне офиса, выгодно совершать звонки по городу, России и миру.

«Мы рады быть партнером Клуба клиентов Альфа-Банка и возможности предложить предпринимателям современные инструменты управления, способствуя развитию технологичных подходов к ведению бизнеса, повышению его эффективности. Телеком-решения „Дом.ru Бизнес“ максимально учитывают потребности клиента, легко масштабируются и адаптируются под задачи любой компании. Инфраструктура позволяет обеспечить максимальные характеристики всех предоставляемых услуг и предвосхищать потребности клиентов», — прокомментировал директор по B2B АО «ЭР-Телеком Холдинг» (бренд «Дом.ru Бизнес») Елена Венцлавович.

Построенная по уникальной технологии сеть «Дом.ru Бизнес» обладает высокой пропускной способностью и обеспечивает бесперебойность работы всех сервисов на уровне лидеров европейского телеком-рынка — 99,9%. Уникальный центр мониторинга отслеживает состояние сети в режиме 24/7, проактивно реагируя на возникающие ситуации. Клиент «Дом.ru Бизнес» получает круглосуточную квалифицированную техническую поддержку и оперативные консультации по услугам с помощью специалистов компании и сервисов самообслуживания.

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