Билайн усилил сеть 4G в крупных городах Рязанской области

Билайн установил 6 новых базовых станций в крупных городах Рязанской области. Сеть усилили в Касимове, Ряжске и Спасске-Рязанском.

В Касимове, втором по численности городе области, оборудование появилось в районе Центральной районной больницы, на улице Нариманова в районе школы № 7 и в районах Сиверка и Пески.

В Ряжске новую базовую станцию Билайн установили в центральной части города — рядом автостанция и швейная фабрика. А в Спасске-Рязанском усиление сети особенно оценят в образовательных учреждениях: 4G теперь ловит в Спасской гимназии и Политехническом техникуме.

Новое оборудование позволяет горожанам быстрее загружать большие файлы, слушать музыку и смотреть видео в высоком качестве, подключаться к онлайн сервисам — от банков до «Госуслуг», а также работать и учиться удаленно.

Директор Рязанского отделения Билайн Артём Шашуков:

«4G стал частью повседневной жизни каждого современного человека. Теперь жители городов Рязанской области могут в более хорошем качестве общаться с близкими, работать и заниматься хобби онлайн. Мы продолжаем развивать сеть в Рязанской области, чтобы интернет работал стабильно даже при росте нагрузки на сеть».

Ранее Билайн усилил 4G на трассе М5, которая проходит на юго-востоке и востоке области — недалеко от Рыбного, Рязани, Шилова и через Шацк.