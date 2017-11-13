Беттинговый проект Betonmobile.ru проведет конкурс в преддверии финальной жеребьевки ЧМ-2018

Поклонники футбола, которые внимательно следят за отбором на ЧМ-2018, могут стать обладателями приза в семь тысяч рублей от беттингового проекта Betonmobile.ru. Совместно с БК «Лига ставок» портал проводит конкурс, в рамках которого болельщикам предстоит угадать, какие сборные попадут в одну группу с российской командой. Заявки на участие принимаются до конца ноября, а результат объявят уже 4 декабря. Если победителей будет несколько, приз разыграют с помощью генератора случайных чисел.
Проект
Портал Betonmobile.ru является информационным ресурсом, созданным для всех поклонников спортивных ставок. На нем всегда можно найти актуальную информацию по букмекерам России и мира, а также ознакомиться с действующими акциями. Кроме того, на сайте представлен актуальный рейтинг букмекерских контор, который регулярно обновляется экспертами ресурса.
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