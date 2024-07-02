Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение бизнес-клиентов

Банк Уралсиб выплачивает вознаграждение физлицам-партнерам за привлечение на обслуживание в банк новых бизнес-клиентов — компаний и индивидуальных предпринимателей. Теперь за результативную рекомендацию — открытие каждого активного* счета в Банке Уралсиб новым бизнес-клиентом — партнер получит вознаграждение до 7500 рублей.

Итоговые выплаты за привлечение нового клиента могут быть и выше — вознаграждение начисляется и за другие открытые по рекомендации партнера продукты. Также можно приводить в программу других партнеров и получать вознаграждение с их результативных заявок.

Присоединиться к программе просто:

вы регистрируетесь в личном кабинете партнерской программы;

партнерской программы; мы оформляем Договор оферты и подключаем вас к программе за 5 минут в любом регионе.

После подключения вы заполняете заявки на открытие счетов для компаний или ИП и получаете вознаграждение на карты любых банков за каждый активный* счет или открытый продукт**.

Предложение может быть интересно специалистам, оказывающим услуги малому бизнесу, фрилансерам и самозанятым, бухгалтерам, юристам, разработчикам и другим физлицам, активно взаимодействующим с бизнесом.

Более подробную информацию о программе, а также других продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

Счет с операциями не менее 5200 рублей в месяц, подробные условия — на сайте Программы

** При выполнении условий пользовательского соглашения.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июля 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1391 банкомав и 249 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.