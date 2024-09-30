Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 30
20°
Втр, 01
23°
Срд, 02
22°
ЦБ USD 92.71 0.3 28/09
ЦБ EUR 103.47 0.28 28/09
Нал. USD 92.20 / 92.59 30/09 14:55
Нал. EUR 102.40 / 103.25 30/09 14:55
Новости
Итоги года New
Публикации
В Рязани начали активно застраивать заливные луга Оки. Там появится це...
В феврале 2024 года власти приняли изменения в генплан...
26 сентября 16:26
17 271
В Рязань поставили новый EXEED LX
Речь о новой комплектации Business, которая ориентирова...
18 сентября 15:36
8 073
В чем заключается работа каменщика? «Зеленый сад» продолжает рассказыв...
Каменщики существуют ровно столько, сколько люди занима...
16 сентября 17:06
10 463
В Рязанской области построят уникальный индустриально-складской компле...
На прошедшем в июне этого года Международном экономичес...
13 сентября 09:36
12 469
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших вкладов в юанях

Банк Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга десять самых выгодных предложений по вкладам в юанях в сентябре 2024 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В десятке лучших депозитных продуктов — срочный вклад Уралсиба «Доход» в юанях.

В ходе исследования эксперты проанализировали текущие предложения российских банков из Топ-100 по активам и определили 20 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание не только на величину процентной ставки, но и на такие параметры вклада как минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли, дополнительные возможности для вкладчиков, а также ряд других критериев.

Вклады вида «Доход» в китайских юанях можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу — не предусмотрены. Ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, составляют 5,70 — 6,50% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.