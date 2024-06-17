Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга лучших вкладов в юанях

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга десять самых выгодных предложений по вкладам в юанях в июне 2024 года, подготовленного порталом «Выберу.ру». В десятке лучших депозитных продуктов — срочный вклад Уралсиба «Доход» в юанях.

В ходе исследования эксперты проанализировали текущие предложения российских банков из Топ-100 по активам ( на 01.05.2024 г. ) и определили 20 наиболее выгодных вкладчикам вариантов. При подготовке рейтинга аналитики портала обращали внимание не только на величину процентной ставки, но и на такие параметры вклада как минимальная сумма и срок, возможность капитализации процентов, порядок пополнения или расходования средств, условия досрочного расторжения договора или пролонгации депозита, реальный денежный доход, который вкладчик получит по окончании срока действия с конвертацией в рубли, дополнительные возможности для вкладчиков, а также ряд других критериев.

Вклады вида «Доход» в китайских юанях можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу — не предусмотрены. Ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада, составляют 2,81 — 5,03% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 июня 2024 года насчитывает 214 точек продаж, 1380 банкоматов и 274 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.