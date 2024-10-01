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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга ипотечных банков

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объему ипотечного кредитования по итогам августа 2024 года, согласно данным аналитического исследования ДОМ.РФ

Всего в августе Банк Уралсиб выдал ипотечных кредитов на сумму 2,9 млрд рублей, показав 4-кратное увеличение объемов выдач по сравнению с предыдущим месяцем. Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограмме «Ипотека для семей с детьми». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 сентября 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1405 банкоматов и 250 платежных терминалов.