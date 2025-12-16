Рязань
Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за 10 месяцев

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга (9-е место) банков по объемам ипотечного кредитования за 10 месяцев 2025 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего с января по октябрь 2025 года Уралсиб выдал кредитов на 32 млрд рублей.

Также банк в этом исследовании входит в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 15 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» — 12,5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.11.2025 года — 154 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800- 250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 49 регионах и по состоянию на 1 декабря 2025 года насчитывает 195 точек продаж и 1383 банкомата.