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Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования с января по июнь 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за первое полугодие Уралсиб выдал кредитов на 21,7 млрд рублей.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования с января по июнь 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за первое полугодие Уралсиб выдал кредитов на 21,7 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 8,1 млрд рублей, объемам кредитования в рамках программы «Семейной ипотеки» — 4,5 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.07.2026 года — 163,3 млрд рублей. Также по итогам 6 месяцев 2026 года Уралсиб занял 6-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Так, Банк увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в июне 2026 года в 2 раза по сравнению с маем — до 5,8 млрд рублей. Объемы выдач за 1 полугодие выросли в 1,2 раза к сопоставимому прошлогоднему показателю.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 августа 2026 года насчитывает 188 точек продаж и 1140 банкоматов.