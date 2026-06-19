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Банк Уралсиб — в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования
Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первые 4 месяца 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 13 млрд рублей.

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга по объемам ипотечного кредитования за первые 4 месяца 2026 года, согласно данным аналитического исследования «Русипотеки». Всего за это время Уралсиб выдал кредитов на 13 млрд рублей.

Кроме того, за указанный период банк вошел в Топ-10 по выдачам кредитов на приобретение жилья на первичном рынке — 4,4 млрд рублей и величине ипотечного портфеля на 01.05.2026 года — 159,4 млрд рублей. Также по итогам 4 месяцев Уралсиб занял 5-е место в рейтинге по объемам выдачи кредитов на рефинансирование ипотеки.

Ипотечное кредитование является одним из наиболее востребованных продуктов в Уралсибе. Его объемы в рамках собственных рыночных программ по итогам 4 месяцев 2026 года выросли в 1,8 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом и составили 10,8 млрд рублей. Доля собственных программ в общем объеме ипотечного кредитования банка достигла 84%.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.