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Банк Уралсиб улучшил условия по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб улучшил условия и ввел дополнительные возможности по рублевым вкладам вида «Доход» и вкладам «Почетный пенсионер».

По срочным вкладам вида «Доход» вводятся в действие новые условия выплаты процентов — по окончании срока, а срочный вклад «Почетный пенсионер» (с выплатой процентов по окончании срока) теперь можно оформить в онлайн-банке «Уралсиб Онлайн».

  • Доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 13,13% до 19,30% годовых, в зависимости от суммы, срока, пакета услуг и способа выплаты процентов по вкладу. Минимальная сумма для открытия вклада «Доход» онлайн — 50 тыс. рублей, в офисах банка — 100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Срок размещения вклада — 91, 181, 367, 541, 732 и 1100 дней.
  • Доходность по вкладу «Почетный пенсионер» — 14,91 — 19,10% годовых, в зависимости от срока и способа выплаты процентов по вкладу. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Сроки размещения 91, 181, 271, 367 и 732 дня.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.