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Банк Уралсиб продлил акцию «Путешествия с кешбэком»

Банк Уралсиб продлил акцию для путешественников «Путешествия с кешбэком» — в ней участники программы Уралсиб Бонус могут получить до 5% кешбэка бонусными рублями за покупку железнодорожных и авиабилетов, а также бронирование отелей на портале OneTwoTrip.

До 30 июня 2025 года включительно оплачивайте покупки на портале картами Уралсиба, подключенными к программе Уралсиб Бонус, и получайте:

  • 3% от суммы операции по оплате авиабилета;
  • 5% от суммы операции по оплате железнодорожного билета;
  • 5% от суммы операции по оплате размещения в отеле.

Акция проводится с 7 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года включительно. Максимальная сумма вознаграждения в месяц не ограничена.

Покупки на портале OneTwoTrip не учитываются в обороте при расчете основного кешбека программы Уралсиб Бонус.

Подробнее об акции «Путешествия с кешбеком» можно узнать здесь. Подробнее о программе лояльности Уралсиб Бонус.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 декабря 2024 года насчитывает 205 точек продаж, 1383 банкомата и 237 платежных терминалов.