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Банк Уралсиб предлагает страховку от мошенников и хищений денег с карт
Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц — один полис защищает ваши деньги от злоумышленников на всех ваших картах в Уралсибе.

Банк Уралсиб предлагает программу страхования «Защита денег» для физлиц — один полис защищает ваши деньги от злоумышленников на всех ваших картах в Уралсибе.

Страховка покрывает такие риски как:

  • незаконное списание денег с карты — в результате мошенничества, кражи карты или ее данных;
  • переводы мошенникам — если вы перевели деньги или сняли наличные для передачи мошенникам;
  • хищение наличных после снятия в банкомате или получения в кассе банка — путем грабежа или разбоя.

При оформлении полиса можно самостоятельно выбрать сумму страхования — от 100 000 до 500 000 рублей, а также срок — 6 или 12 месяцев. Полис может быть автоматически продлен после окончания срока действия. Оформить страховой полис можно в любом удобном офисе Банка Уралсиб. Подробнее о тарифах и условиях программы «Защита денег» можно узнать на сайте банка.

Страховые услуги оказывает «Совкомбанк страхование» (АО). (Лицензии Банка России: СИ № 1675 и другие). С подробным перечнем включенных в страховую программу рисков и объектов страхования, с ограничениями в страховом покрытии, исключениями из страхования, порядком определения страховой суммы и размера страховой выплаты (включая лимиты ответственности), а также с иными условиями страхования вы можете ознакомиться на сайте sovcomins.ru.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА».Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.