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Банк Уралсиб предлагает новый накопительный счет с доходностью до 17% годовых

Банк Уралсиб запустил новый накопительный «Уралсиб счет», доходность по которому составляет 0,01 — 17% годовых — в зависимости от суммы остатка на счете, наличия пакета услуг и объема ежемесячных расходных операций по дебетовым картам Банка Уралсиб*. Проценты начисляются на ежедневный входящий остаток и выплачиваются на счет ежемесячно.

Накопительный «Уралсиб счет» можно открыть в любом офисе банка, либо в онлайн-банке Уралсиб Онлайн.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* В объем ежемесячных расходных безналичных операций включаются операции по оплате товаров, работ и услуг с использованием следующих дебетовых карт клиента, выпущенных банком: «Прибыль»; Мир ФК «Краснодар»; MIR Supreme; карты, выпущенные в рамках зарплатных проектов Банка Уралсиб; премиальные карты, выпущенные в рамках пакетов услуг.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А- (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-".

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 августа 2024 года насчитывает 213 точек продаж, 1404 банкомата и 250 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.