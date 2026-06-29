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Банк Уралсиб — лидер рейтинга лучших автокредитов без первоначального взноса
Банк Уралсиб занял 1-е место в июньском рейтинге лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей без первоначального взноса — исследование подготовил портал Выберу. ру

Банк Уралсиб занял 1-е место в июньском рейтинге лучших программ автокредитования на покупку новых автомобилей без первоначального взноса — исследование подготовил портал Выберу. ру. Аналитики рассмотрели текущие условия кредитов в российских банках из Топ-100 по размерам кредитных портфелей (на 01.05.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные предложения.

В ходе исследования эксперты проанализировали величину процентных ставок и их диапазон, размер ежемесячных платежей и полную стоимость кредита, а также условия снижения ставки, включая платную опцию. Кроме того, учитывались срок кредитования и его максимальная сумма, требования к страхованию, льготы для различных категорий клиентов и ряд других критериев.

Банк Уралсиб активно развивает автокредитование, которое сегодня является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор продуктов, в том числе с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Максимальная сумма кредита — 13 млн рублей, максимальный срок кредитования — 10 лет. Кредит на покупку автомобилей и мототехники можно оформить у автодилеров — партнеров Банка Уралсиб, а также непосредственно в офисе банка.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте Банка Уралсиб. Также получить подробную информацию и ознакомиться с условиями автокредитования и перечнем автодилеров-партнеров можно в отделениях банка и по телефону 8-800-250-57-57.

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А+" и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 8 федеральных округах и 50 регионах и по состоянию на 1 июня 2026 года насчитывает 195 точек продаж и 1150 банкоматов.