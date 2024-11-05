25 000 руб\мес — и никаких процентов! Квартира в рассрочку с комфортным платежом без переплат

Кажется, приобрести собственное жилье еще никогда не было так сложно, как сейчас. Несмотря на то, что застройщики стараются субсидировать ставки по ипотеке и снижать первый взнос до 20,1% за счет комплексного продукта , накопить такую сумму человеку со средней зарплатой всё равно очень сложно. Дополнительную финансовую нагрузку оказывают проценты по ипотеке, особенно, если программа не льготная.

Обнадеживает то, что застройщики не сидят сложа руки и находят способы сделать жилье доступным для обычного человека. Например, строительная компания Стройпромсервис создала специальную программу рассрочки , при которой размер платежа остается таким же комфортным, как при ипотеке, — 25 000 рублей, но при этом покупатель не переплачивает за проценты, а сразу гасит стоимость самой квартиры.

Это действительно выглядит, как доступный способ купить жилье, особенно для тех, кто не может воспользоваться семейной ипотекой и другими льготами.

Кроме того, договор рассрочки заключается без участия банка, напрямую от застройщика. Благодаря этому, покупателю не нужно ждать одобрения, вносить дополнительные комиссионные и страховые платежи, а также платить проценты.

Например в рассрочку 25 000 руб\мес доступна однокомнатная квартира 38,92 м² с просторной кухней и нишами для хранения в ЖК Шереметьевский квартал .

Подробные условия уточняйте на сайте застройщика или по телефону +7 (4912) 247-000

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