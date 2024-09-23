Зампред правления Сбербанка Анатолий Попов: «Чтобы МСБ стал локомотивом экономики страны, ему необходима поддержка»

Участники ПМЭФ-2024 обсудили проблемы малого и среднего бизнеса. Зампред правления «Сбера» Анатолий Попов рассказал о мерах, которые принимает «Сбер» для поддержки МСП.

По данным статистики, в сфере малого и среднего бизнеса занято более 25 миллионов россиян. Сейчас в стране 6,5 млн малых и средних предприятий, в сумме дающих 30 трлн рублей прибыли. Однако многие компании из этого сектора не доживают и до трех лет. Меры, которые необходимо принять для поддержки и развития малых и средних предприятий (МСП), стали одной из наиболее важных тем ПМЭФ-2024.

Проблемам малого и среднего бизнеса была посвящена сессия «ПРОдвижение качественного роста: стратегии и инструменты для МСП». На сессии выступил зампред правления Сбербанка Анатолий Леонидович Попов. Топ-менеджер рассказал о том, каким образом банк поддерживает корпоративных клиентов из сегмента МСП.

Кредитование предприятий малого и среднего бизнеса

В «Сбере» Анатолий Попов руководит блоком «Корпоративный бизнес», поэтому с проблемами МСП топ-менеджер знаком хорошо.

Как правило, малые и средние предприятия остро нуждаются в оборотных и инвестиционных средствах. Проблему нехватки оборотных средств предприниматели зачастую решают за счет кредитов. Как отметил Анатолий Попов, Сбербанк сделал все возможное, чтобы облегчить процесс кредитования этой категории клиентов.

Значительные изменения претерпели скоринги. Если раньше они составлялись на основе данных о прибыли предприятия, то теперь за основу взята транзакционная модель — решение о выдаче кредита принимается на основе данных о транзакциях компании. Искусственный интеллект анализирует огромное количество данных о деятельности предприятия: от финансовых показателей до сведений из социальных сетей.

Процесс выдачи кредитов МСП полностью автоматизирован. Руководителю и главному бухгалтеру не нужно идти в банк. Кредитные деньги перечисляются на счет предприятия за считаные минуты.

Также Анатолий Попов отметил, что из-за повышения ключевой ставки Центробанка ухудшились кредитные условия, однако «Сбер» предложил клиентам достаточно выгодный вариант — кредиты с плавающей ставкой. По этой схеме оформлено уже 60% кредитов юридическим лицам.

Инвестиционные средства

В своем выступлении зампред правления «Сбера» Анатолий Попов рассказал, что с помощью ИИ-инструментов банк анализирует, для чего корпоративным клиентам нужны средства. Выяснилось, что около 94% средств используются как оборотные, и лишь 6% — как инвестиционные. Подобное положение дел трудносовместимо с задачей интенсивного развития малого и среднего бизнеса, поставленной президентом России В. В. Путиным.

Анатолий Леонидович Попов видит выход в IPO. Банк подготавливает корпоративных клиентов к первому публичному размещению акций на фондовой бирже. За прошлый год IPO провели только четыре клиента банка, а в 2024-м всего за пять месяцев уже пять клиентов впервые разместили свои акции на фондовом рынке. Как сообщил Попов, «Сбер» до конца года планирует выполнить еще 15 заявок по IPO.

Топ-менеджер отметил: «В последнем IPO почти половину спроса обеспечили институциональные инвесторы. Это свидетельствует о том, что на небольшие предприятия есть спрос. А значит, для них можно найти акционерный капитал и другие источники финансирования».

Сложность заключается в том, что далеко не все малые и средние предприятия могут провести IPO. Если компании не привлекут инвестиционные средства, они могут обанкротиться и закрыться. По словам Анатолия Попова, таким клиентам Сбербанк предлагает альтернативу IPO — размещение облигаций.

Международное сотрудничество

Анатолий Попов считает международное сотрудничество одним из наиболее эффективных инструментов развития малого и среднего бизнеса. Однако самостоятельно найти зарубежных партнеров небольшим компаниям бывает сложно, поэтому на помощь приходит Сбербанк.

Благодаря международной онлайн-платформе «Банк бизнес-партнеров» уже сотни российских предприятий нашли контрагентов за рубежом. В 2021 году «Сбер» предоставил клиентам инструмент «Бизнес-миссия Онлайн». Банк проводит коуч-сессии для российских предприятий, а также оказывает помощь не только в поиске бизнес-партнеров, но и в подготовке презентаций.

Наиболее интенсивно налаживается бизнес-партнерство с Индией. Так, в индийском филиале Сбербанка с января по апрель 2024 года количество счетов корпоративных клиентов выросло на 67%. Через банк прошло 60% всех платежей за импортные операции из Индии в Россию. Рупия в качестве расчетного средства сейчас занимает второе место после российского рубля.

Топ-менеджер «Сбера» Анатолий Попов уверен, что у российского малого и среднего бизнеса есть все шансы для того, чтобы стать локомотивом экономики.

Справка

Анатолий Леонидович Попов родился в 1974 году в Новосибирске. Имеет два высших образования в сферах информационных технологий и экономики.

Работал на руководящих должностях в коммерческих структурах Star Distribution Company, SUN InBev, «Вымпелком». В 2011 году занял должность вице-президента по продажам Сбербанка России. С 2018 года заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Леонидович Попов курирует блок «Корпоративный бизнес».