Разбор отзывов о Станиславе Черноноге и его «Школе Векторного Массажа и Соматики»

Исследуем мнения и отзывы о курсе Станислава Чернонога в «Школе Векторного Массажа и Соматики». Проводим подробный анализ качества обучения, преимуществ и недостатков курса, с выводами по его реальной ценности для учеников

Редакция нашего интернет-портала занимается исследованием мнений и отзывов о дистанционном обучении в онлайн-школах. Проводит подробный анализ качества обучения, выявляет преимущества и недостатки. Делает выводы по реальной ценности этих обучающих программ для учеников на основе отзывов.

Сейчас в поле зрения попало освоение массажа. Мы уже заглянули в несколько обучающих онлайн-центров. У Доктора Епифанова, например, посмотрели трансляцию, где эксперт показывал массаж на клиенте, лежащем не на массажной кушетке, а на обычной кровати. Этот необычный подход удивил нас. Подозреваем, что доступ к телу клиента при таком подходе ограничен.

Другой известный обучающий массажу эксперт — доктор Крутов — собрал штат из 25 врачей, каждый из которых имеет узкую специализацию. У нас появились сомнения по поводу такого подхода. В организме, как известно, все органы взаимосвязаны, поэтому нам не совсем понятно, как можно вылечить больной орган, не приведя в нормальное состояние другие. Также нам показалось неудобным, что на многие семинары без предварительной регистрации не попадешь.

Теперь мы решили разобраться в неоднозначных отзывах о Станиславе Черноноге и его Школе Векторного Массажа и Соматики. Чтобы узнать всю правду о Станиславе и его детище, посчитали правильным изучить всю доступную информацию об онлайн-школе из Интернета, прошерстить отзывы и связаться лично с основателем школы, чтобы получить комментарии на несколько интересных вопросов.

Кто такой Станислав Черноног

Со слов Станислава Чернонога, его основное образование — физик-ядерщик. Несколько лет жизни Станислав посвятил этой профессии, а массаж же был его хобби. Но в один момент он понял, что его основное призвание — помогать людям избавляться от боли и дискомфорта в теле.

Станислав Черноног успешно занялся оздоровлением людей при помощи массажа. Когда понял, что обладает достаточным опытом, которым готов делиться с другими, и уже не справляется с потоком клиентов, организовал курсы для обучения массажу всех желающих, сначала в очном формате, а впоследствии и онлайн-школу.

Школа Станислава Чернонога популярна, количество учеников растет. Судя по отзывам, большинство приходящих на курсы Станислава не имеют медицинского образования. Поэтому мы решили узнать, не будет ли это препятствием для трудоустройства, ведь, насколько нам известно, поликлиники, больницы, медпункты без корочки об окончании медучилища или мединститута на работу не берут.

«Все верно, в поликлинику и медцентр не получится трудоустроиться без медобразования. Но тут важно понимать, что есть медицинский массаж, который делают в больницах, медцентрах и поликлиниках, а есть оздоровительный. И вот именно для этого вида массажа необязательно иметь медобразование. Достаточно пройти специальные курсы и получить сертификат об окончании. И тогда можно как работать на дому или открыть свой кабинет, так и устроиться в спа-салон или фитнес-центр, куда берут людей, в том числе и без медобразования, окончивших наши курсы. Об этом мы подробно рассказываем на наших юридических правовых семинарах, которые для наших учеников регулярно проводят юристы и коллеги из Национальной Ассоциации Народной Медицины». Станислав Черноног

Знания, которыми на сегодняшний момент обладает Станислав Черноног, он по крупицам собирал многие годы. А в медицине признают только классический массаж. Остальные же техники считаются нестандартными и применяются в частном порядке. Поэтому Черноногу пришлось доказывать, что есть практики намного эффективнее обычного массажа. При этом их так много, что каждую приходится осваивать в отдельности. Чему обучают в школе Станислава Чернонога:

двигательная терапия;

холистический и спортивный массаж;

психосоматические практики;

классический или расслабляющий;

моделирующий — сочетание лимфатического, лимфодренажного, антицеллюлитного и скульптурирующего массажей;

техники для поддержания молодости лица и многое другое.

Неважно, какой именно массаж для практики выберет впоследствии ученик. Главное, чтобы клиент ушел от специалиста здоровым и счастливым. В таком случае любимая работа будет приносить массажисту за его труды достойный заработок. Как утверждают психологи, счастливым человеком считается тот, кто трудится на любимой работе и получает за это хорошие деньги. А если уровень дохода учеников позволит им безбедно жить, то свою миссию эксперт Станислав Черноног может считать выполненной. И судя по отзывам, Станиславу это удалось.

Почему о Школе Векторного Массажа и Соматики Станислава Чернонога столько отзывов и споров

В Интернете мы обнаружили негативные отзывы от посетителей вебинаров Станислава Чернонога. Например, есть отзывы, в которых авторы скептически говорят об утверждениях эксперта Школы Векторного Массажа и Соматики, что все болезни можно объяснить психосоматикой. Кстати, большинство массажистов, практикующих классический массаж, тоже не видят в этом взаимосвязи. Знаем, что у Станислава Чернонога для скептиков есть весомые аргументы в ответ на такие отзывы.

«Я как человек, выросший из фундаментальной науки (я по первому образованию физик-ядерщик), считаю, что все в нашем теле, как и в любой сложной системе, взаимосвязано. Еще Авиценна (прародитель медицины как таковой) считал, что несомненна взаимосвязь тела и психики. И это более чем доказуемо: любая сильная эмоция — это эндокринный всплеск. Гормональная система выбрасывает целый коктейль гормонов в кровь, которая разносит их по всем системам и органам. И получается, что человек гневается, испытывает страх или восторг, а нагрузку несут на себе внутренние органы. Это чистой воды биохимия, никакой мистики. Кроме того, любое сильное переживание — это всегда своего рода стресс. Даже если от счастья. Например, ни для кого не секрет, что маленькие дети от восторга и избытка хороших впечатлений могут сильно переутомиться, начать капризничать, плохо засыпают, могут даже приболеть, так как эндокринная и нервная система у них пока несовершенны. А любой стресс — это микроспазм, в прямом смысле слова зажатая в теле эмоция. И работать с этим необходимо как через тело, так и через причину, которая породила эту эмоцию». Станислав Черноног

А вот в соцсети ВКонтакте некая Татьяна Астафьева в своем отзыве утверждает, что сомневается в эффективности массажа для похудения, в котором Станислав Черноног применяет шлепки и почесывания. Автор отзыва пишет, что Станислав льет много «воды». Еще ей показалось, что Черноног используется при трансляции маркетинговые уловки, чтобы посетители вебинара без предварительного «я подумаю» приобретали пакет курсов. В противовес негативным высказываниям Татьяны Астафьевой на этой же платформе можно прочитать совсем другие отзывы об обучении у Станислава Чернонога:

Что из этих отзывов о Станиславе Черноноге правда, а что ложь, внимательный и рассудительный читатель без труда сумеет определить сам.

Если зайти на сайт «Авито», то можно найти много объявлений, в которых услуги по массажу предлагаются за не очень большую плату — от 500 до 3 000 руб., в зависимости от вида техники. Во многих рекламных объявлениях массажисты акцентируют внимание на том, что являются (являлись) учениками Чернонога. Получается, этот способ помогает увеличить шансы быть замеченными потенциальными клиентами. Можно сделать вывод, что имя Станислава известно и в кругу массажистов, и в кругу тех, кто пользуется их услугами.

А мы бы хотели попросить Станислава Чернонога поделиться опытом с начинающими мастерами массажа, как еще обратить на себя внимание клиентов?

«Ключевое — это просто не останавливайся. Просто делай. Начни с семьи, друзей, соседей, коллег. Можно работать поначалу за донейшн и просить их рассказать о тебе своим знакомым и в соцсетях, отмечать тебя в сторис. Потихоньку маховик начнет раскачиваться. И будут появляться все новые и новые отзывы, которые можно будет разместить уже у себя в соцсетях. Когда-то ведь и я так начинал». Станислав Черноног

Подлинные отзывы учеников Станислава Чернонога: разбираем реальные мнения

Отзывов о Школе Векторного массажа и Соматики под руководством Станислава Чернонога в Интернете довольно много. Стоит только забить в поисковой строке любого браузера запрос «отзывы на школу Станислава Чернонога», как тут же выдается множество ссылок. Зашли на первый же сайт отзывов — есть и положительные, и отрицательные высказывания. Желающие, которым есть что сказать, также могут оставить свой отзыв о ШВМиС.

Сергей из Калининграда, который закончил очные курсы Станислава Чернонога в Москве, написал отзыв 21.06.2024 г. Приводим выдержки из отзыва:

«методика подачи материала позволяет уверенно ориентироваться в анатомии, строении и функциях органов человека»;

«Станислав Черноног учит, что оценкой мастера массажа является не клиническое подтверждение болезней клиента, а оздоровление проблемных зон и организма в целом»;

«считаю Чернонога лучшим преподавателем, так как есть с чем сравнить;

«видеоматериалы позволяют увидеть, разглядеть и понять движение руками»;

«купленными курсами можно пользоваться после их окончания и пересмотреть, если что-то со временем забудется»;

«сертификаты я получил по почте, аккуратно запечатанные».

Сразу же под отзывом Сергея размещена оценка некой Анны. В отзыве Анны не написано названия курсов, не указано, за какую программу оплачено 60 000 руб. — базовую, профессиональную или VIP. Кроме того, автор отзыва пишет, что осталась без сертификата. На наш взгляд, больше похоже на ложь. Человек по неясным нам мотивам решил добавить ложку дегтя в бочку меда.

Далее отзыв пишет Инна из Воронежа, которая оценивает школу Станислава Чернонога по бесплатному вебинару. Нам кажется абсурдным, что человек дает оценку, не пройдя обучения.

Зайдя на другой сайт, обнаружили отзывы не только в письменной форме, но и в видеоформате. Чем видеоотзывы хороши? По ним можно рассмотреть, насколько искренен человек, говорит ли своими словами или читает заранее подготовленный текст. На наш взгляд, отзывы от учеников Станислава Чернонога звучат без фальши и нарочитости. Мы решили прокомментировать несколько отзывов от настоящих и бывших учеников.

Отзыв ученицы ШВМиС:

«Хочу в своем отзыве поблагодарить Станислава Чернонога за прекрасную подачу материала и поделиться личными результатами. За первые две недели обучения я окупила стоимость курса. За четыре недели заработала 75 тыс. руб. До обучения у Станислава мой месячный доход составлял в лучшем случае 20 тыс. руб.».

Отзыв Глеба Закревского:

«Решение обучиться в школе Станислава Чернонога было взвешенным. К этому я пришел после просмотра многочисленных видеороликов на YouTube, посещения вебинара и прочтения отзывов от учеников Чернонога. Интуитивно доверился эксперту и его команде. Впоследствии не пожалел о покупке курса «Дорогостоящий массаж». При обучении получил больше, чем ожидал: бонусы, практики, которые в результате пригодились не только в массаже, но и в повседневной жизни. Больше всего пригодились работа с дыханием, вибрационные техники.

При общении в чате с такими же учениками, как и я, обнаружил географическую удаленность обучающихся. То есть онлайн-курсы работают не только в пределах России, но и за рубежом. Даже в странах за океаном. В чате мы делились отзывами о курсах и школе Станислава в целом. В массажных техниках я перешел на более высокий уровень. Стоимость пакета курсов окупил в первые три недели обучения».

Отзыв Ирины Потемкиной:

«Когда в школе Станислава Чернонога появился курс эстетического массажа, я не раздумывая его приобрела, так как поверила в эффективность методов избавления от целлюлита и абдоминального жира. Методика хороша тем, что в ней нет упора на проблемную зону. Здесь применяется комплексный подход. В результате подтягивается кожа на всем теле, увеличивается гибкость суставов, фигура приобретает более женственную форму.

На практике уже после первого сеанса клиенты видели разницу до и после массажа. Поэтому записывались на второй и последующие сеансы, чтобы совершенствовать свои формы.

При проведении сеанса у меня не устают руки, а клиент не испытывает боли. Прикосновения к телу настолько мягкие, что зачастую мои подопечные засыпают. Свой отзыв посвящаю всем сомневающимся. Через эргономичное отношение к технике можно получить прекрасные результаты и таким образом наработать клиентскую базу».

Плюсы в отзывах: что ценят ученики в курсах и методах обучения Станислава Чернонога

Наиболее часто в отзывах о Станиславе Черноноге ученики упоминают такие положительные моменты:

материал подается доступным для восприятия языком с минимумом медицинских терминов;

огромный объем теории в сочетании с практической подачей;

возможность обмениваться отзывами и опытом с учениками в специальных чатах и социальных сообществах, например, ВКонтакте;

имеется обратная связь с кураторами школы и лично со Станиславом Черноногом даже после окончания курса;

по окончании обучения выдается сертификат в электронном виде, который можно распечатать на принтере;

если человек по каким-то причинам решил отказаться от обучения, то в гарантийный период можно вернуть деньги, и подтверждение этому можно найти в отзывах.

По поводу последнего пункта этого списка решили обратиться за комментариями к Станиславу Черноногу. Нам стало интересно, как часто ученики просят вернуть им деньги и что является причиной такого решения?

«Вот как раз только что узнавал у своей команды. За прошлый месяц у нас был всего один запрос на возврат, в позапрошлом — два. В обоих случаях не подошел формат обучения. У одного ученика разница во времени не позволяла быть на живых эфирах, а второму просто сложно оказалось концентрировать внимание при онлайн-учебе. Но при этом более полутора сотен учеников зашли за последние два месяца на наши программы. Основная причина возвратов, на мой взгляд, — это страх идти в новое. Либо неготовность меняться, перестраивать свою жизнь, ее уклад, устои, приоритеты. Все-таки у нас полноценное обучение и, конечно, нужно посвятить ему время, внимание, силы и сердце. Ведь потом мы идем с этим багажом к главному человеку — нашему клиенту». Станислав Черноног

Минусы курсов Станислава Чернонога: распространенные нарекания и критика в отзывах

В некоторых отзывах интернет-пользователи пеняют Станиславу Черноногу на слишком выраженный самопиар. Видимо, люди боятся обнаружить за красивой картинкой плохое качество предоставляемых услуг.

Также мы видели отзывы, в которых ученики утверждают, что по окончании обучения не получили сертификат. Хотя на вводном бесплатном вебинаре Станислав Черноног даже показывал образец этого документа, который позволяет массажистам заниматься оздоровительными практиками. Прокомментировать эти отзывы мы попросили самого Станислава Чернонога.

«Абсолютно все ученики, кому по тарифу полагался сертификат и кто закончил курс, получают его по умолчанию. У нас даже настроена автоматическая выдача, его просто невозможно не получить, если все задания выполнены корректно. Другой вопрос, что если ученик не сдал все домашки или где-то забыл отправить задание, или пропустил обязательный вопрос под уроком, или не поставил галочку «выполнено», то платформа не позволит его получить. Такое иногда случается. Но в этом случае есть специальное поле в тренинге под уроком, где можно задать вопрос куратору или написать в поддержку, выяснить, в чем проблема. И наши специалисты Службы Заботы обязательно подскажут, в чем дело, и помогут решить этот вопрос в кратчайшие сроки». Станислав Черноног

Детальный разбор методов обучения Станислава Чернонога: чему можно научиться

На курсах Станислава Чернонога обучение проводится по нескольким направлениям:

Тема психосоматики сейчас наиболее обсуждаема в интернет-отзывах. Негативные эмоции и переживания отражаются на здоровье. Повышенная тревожность, стрессы, подавление гнева приводят к заболеваниям сердца, расстройству ЖКТ, застою желчи. Курс по психосоматике учит слышать свое и чужое тело. Практики помогают клиенту быстрее почувствовать облегчение посредством дыхательных, вибрационных, танцевальных, двигательных и мануальных техник. На курсе моделирования фигуры Чернонога можно научиться делать антицеллюлитный, кинезиологический, скульптурирующий, лимфатический и лимфодренажный массажи, глубоко понимать физиологию и анатомию человеческого тела. Курс дорогостоящего массажа поможет мастеру выработать собственный стиль прикосновений. Уникальное мастерство позволит наработать клиентскую базу. В программу курса входят базовый и продвинутый контент по техникам массажа, а также знания по маркетингу для массажистов, что часто с благодарностью обсуждается в отзывах. На курсах Чернонога по силовым линиям ведется мануальная работа с мышечными цепями. Ученики учатся находить первопричину и источник проблемы. Освоят методику кинезиологического тестирования, научатся оздоравливать мышцы, связки и фасции во всем теле. Восстановительные упражнения помогут закрепить результат. Курс Станислава Чернонога по оздоровлению поясницы и таза научит искусству избавления клиента от болей. У клиента вернется подвижность в тазовой области и в опорно-двигательном аппарате. В результате укрепится тазовое дно. И как следствие, уйдут многие сопутствующие проблемы. На обновленном курсе Станислава Чернонога «Сияние молодости» можно научиться техникам, которые восстановят и сохранят молодость и природную красоту лица, шеи. Для этого используются ранее перечисленные техники: психосоматика, силовые линии, двигательные практики. Обучение мимическому контролю позволит замедлить появление на лице мимических морщин. А при использовании холистического подхода кожа лица станет здоровой и сияющей. Курсы Станислава Чернонога для новичков и сомневающихся — познание основ в массаже. Здесь научат, как правильно работать со своим телом и клиента, помогут освоить простые техники массажа. Будет проведена работа над ошибками. Ученик впоследствии сам решит, развивать полученные на курсах навыки до профессионального уровня или остановиться на самоизлечении.

Судя по отзывам, этим методикам Станислава Чернонога может обучиться каждый желающий — от новичка до бывалого массажиста, который решил повысить свою квалификацию.

Сравнение с альтернативными курсами: выделяем уникальность подхода Школы Векторного Массажа и Соматики

В отзывах поклонники Станислава Чернонога пишут, что с удовольствием смотрят многочисленные бесплатные видео мастера на YouTube, RuTube, ВКонтакте и непосредственно на официальном сайте Школы Векторного Массажа и Соматики. Многие посещают вебинары и интенсивы Станислава. Ни один конкурент Чернонога не может похвалиться таким количеством бесплатной информации со своим личным участием.

Из отзывов мы узнали, что многие ученики Чернонога увлеклись массажем и начинали его изучать именно по этим материалам. Впоследствии понимали, что для профессионального массажа этого недостаточно, и покупали выбранный у Станислава Чернонога курс.

Также стоит отметить, что Станислав Черноног знает около 200 техник по массажу. Множество сертификатов, свидетельств и других документов являются подтверждением этому. Поэтому учиться у него при желании можно бесконечно. В отзывах некоторые ученики сравнивают курсы в школе Станислава Чернонога с другими учебными центрами, где ранее обучались. Отзывы говорят, что у Станислава более организованная и структурированная программа, профессиональная команда.

С кураторами в любой момент можно связаться через специальные чаты, а также поделиться отзывами и мнениями с другими учениками, находящимися не только в пределах РФ, но и в других странах. На очередной урок не попадешь, пока не освоишь текущую тему и успешно не сдашь домашнюю работу. Если задание выполнено неверно, работу отправляют на доработку — об этом в Интернете можно найти не один отзыв.

Обучающая программа школы Станислава Чернонога после ее освоения впоследствии остается у ученика навсегда. В любой момент он ее может пересмотреть, чтобы освежить знания, и судя по отзывам, такой возможности выпускники рады. А еще, помимо самой программы, дается много бонусов.

Заключение и выводы из отзывов: стоит ли инвестировать в курсы Станислава Чернонога

Наша редакция, проанализировав многочисленные отзывы учеников школы Станислава Чернонога и взвесив все за и против, пришла к единогласному мнению: любой человек на курсах Станислава однозначно получит квалифицированное обучение. Ведь эксперт школы дорожит своей личной репутацией и репутацией своего детища — онлайн-школы.