Как переехать жить в Германию: беседа с юристом Aristipp

Узнайте, как переехать жить в Германию на ПМЖ в 2025 году. Беседа с юристом Aristipp поможет подготовиться и организовать переезд в Германию, выбрав для этого наиболее удобный путь!

Тема иммиграции повсеместно становится все более актуальной в условиях глобализации, экономической нестабильности и роста спроса на квалифицированную рабочую силу в развитых странах. При выборе места для переезда часто лидирует Германия. Государство с одной из самых сильных мировых экономик ведет лояльную иммиграционную политику, поэтому приезжих здесь немало.

Например, издание Mediendienst Integration сообщает, что около 30% жителей ФРГ имеют так называемое миграционное прошлое. Русскоговорящая диаспора в Германии является одной из крупнейших в стране, объединяя миллионы людей с общими культурными и языковыми традициями и упрощая интеграцию в общество.

Не секрет, что в последние годы Евросоюз ужесточил миграционные правила. Многие страны не выдают даже туристические визы, что и говорить про возможность легального проживания. Впрочем, выход есть всегда, и об этом мы решили поговорить с представителем юридической компании Aristipp, Виталием Орлеску. Из интервью вы узнаете, чем привлекательна Германия для переезда и какими законными путями можно остаться в ней на постоянное место жительства.

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— Давайте перейдем сразу к делу. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям подробнее, почему именно Германия привлекательна для мигрантов?

— Главный плюс ФРГ — это высокие доходы населения. Экономика Германии — самая сильная в Евросоюзе, занимает 4 место по номиналу ВВП в мире. За прошлый год средняя зарплата в стране составила 4500 EUR. Даже с вычетом налогов, на которые уходит примерно 30-35%, на руках «чистыми» все равно остается около 3000 EUR. При этом по данным, например, Numbeo, одному человеку для комфортной жизни в Германии нужно около 1000 EUR в месяц — на продукты, коммунальные услуги, транспорт, развлечения. Квартиры тут сравнительно недорогие: цены на аренду однокомнатных апартаментов начинаются с 600-700 EUR.

Даже получая минималку (примерно 12 EUR в час), можно жить в Германии вполне хорошо. Со старта иммигранты без особой квалификации тут зарабатывают по 1500—1800 EUR. Те, у кого есть полезный опыт и образование, например IT-специалисты или инженеры, могут легко получать от 5000 EUR чистыми в месяц. Любая форма дискриминации в ФРГ запрещена: сотрудников выбирают строго по навыкам, без учета национальности. Есть много плюсов переезда в Германию и для предпринимателей, в частности различные гранты и субсидии от государства.

Кроме финансовой составляющей, Германия привлекательна и высоким уровнем жизни в целом. Примеров масса: действительно работающая социальная система, верховенство права, сменяемость власти, личная и общественная безопасность. Иммигрантам нравятся идеальные дороги, современные клиники, отличное качество образования в университетах, развитая культурная жизнь и инфраструктура в целом. ФРГ — отличный пример настоящей демократии, поэтому жить здесь комфортно всем, вне зависимости от пола, национальности, религиозных или культурных предпочтений.

— Хорошо, с причинами переезда все понятно. Хотелось бы узнать больше, насколько в сегодняшних реалиях возможно нашим соотечественникам переехать в Германию? Какие есть для этого законные способы?

— Германия является образцом демократичности и в вопросах иммиграции. Получить вид на жительство здесь можно вне зависимости от своего гражданства или национальности, если у вас есть причина для переезда в ФРГ более чем на три месяца. Пример оснований для выдачи ВНЖ — выход на работу в немецкую компанию, наличие близких родственников, живущих в стране, открытие бизнеса на территории Германии, поступление в местный вуз.

Некоторые счастливчики оформляют беженство в ФРГ. Успешных кейсов немного — редко кому удается доказать, что на родине им действительно угрожает опасность (если вы, конечно, не приехали из «горячих» точек вроде Сирии или Афганистана). Нужно доказать, что именно вас преследуют, например открыли уголовное дело по политическим мотивам или присылают угрозы. К тому же беженство запрашивается на немецкой границе, а добраться до нее без визы — задача со звездочкой.

Отличный выход для переезда в Германию — получение паспорта другой страны ЕС. Внутри Евросоюза действует свобода передвижения, поэтому граждане могут сами выбирать, в каком именно государстве им хочется жить. Можно оформить, например, паспорт Румынии или Болгарии по упрощенной программе, и с ним спокойно переехать в ФРГ на постоянное место жительства, а следом — пригласить и своих родственников.

— Давайте поговорим подробнее о статусе резидента. Уверен, нашим читателям будет интересно узнать, что нужно для оформления ВНЖ в Германии? По каким основаниям его выдают? Через сколько можно запросить ПМЖ?

— ВНЖ Германии иммиграционного типа выдается для работы, учебы, профессиональной (например, научной) и коммерческой деятельности, по семейным и гуманитарным обстоятельствам. Срок действия документа — от 6 месяцев до 4 лет. На короткий срок предоставляются разрешения, которые не дают права на последующую иммиграцию. Например, можно получить вид на жительство как волонтер или стажер, но такие документы обычно действуют до года, не продлеваются и не позволяют остаться в стране на ПМЖ.

Стандартные требования ко всем иммигрантам — несудимость, самообеспеченность, отсутствие случаев нарушения законов ЕС. Дополнительные условия зависят от типа ВНЖ. Например, для получения карты высококвалифицированного сотрудника нужно иметь соответствующее профессии образование, а для учебы — достаточный уровень владения немецким языком.

ПМЖ Германии выдается через 5 лет после переезда. Получить его можно, если вы все пять лет платили налоги в местную казну, способны сами себя обеспечивать без обращения за социальной помощью, знаете немецкий язык на уровне В1 и успешно сдаете интеграционный тест. Другие требования — законопослушность, наличие права на официальное трудоустройство на территории ФРГ, и также аренда или покупка достаточной по квадратуре недвижимости.

— Можно сделать вывод, что получение ВНЖ и ПМЖ — задание не из легких? А как насчет вступления в гражданство Германии и Европейского союза?

— Да, Германия выдвигает больше требований к иностранцам, чем большинство стран Евросоюза. Дойти даже до получения ПМЖ выходит не у всех: в любой момент ВНЖ может быть отозван, например если вы потеряли работу или ваш доход перестал соответствовать прожиточному минимуму. Срок проживания в стране тогда аннулируется, и придется уехать домой. Да и с открытием ВНЖ возникают вопросы: например, иностранцев на работу в Германии берут по остаточному принципу, после граждан Евросоюза.

Если вы преодолели, скажем так, все иммиграционные рубежи, то можете рассчитывать на немецкое гражданство сразу после открытия ПМЖ, то есть тоже через 5 лет после переезда. Раньше срок оседлости составлял 8 лет, но 27 июня 2024 года в силу вступили поправки к закону «О гражданстве». Также теперь можно сохранить прежний паспорт при оформлении немецкого. Раньше нужно было писать отказ. Гражданство Германии дадут при условии успешной сдачи теста на натурализацию (знание немецкого языка, исторических и социокультурных особенностей страны), отсутствия судимостей и проблем с законом.

— В начале беседы вы упомянули про альтернативные варианты для желающих переехать в Германию, кроме пути от ВНЖ к ПМЖ и гражданству. Что-то связанное с паспортом гражданина Евросоюза. Думаю, нашим читателям будет интересно узнать подробности.

— Без проблем. Германия — член Евросоюза, поэтому здесь также действует Директива 2008/34/ЕС. В документе говорится о равенстве прав граждан ЕС, что позволяет каждому из них свободно выбирать место жительства в рамках объединения. Пример: вы получили паспорт Болгарии или Польши. С ним можете переехать в Германию без дополнительных условий, а также запросить воссоединение с семьей. После иммиграции вы получаете все права местных жителей — доступ к официальной работе, ведению бизнеса, социальной поддержке, бесплатному обучению в вузах и так далее.

Некоторые страны ЕС предлагают упрощенные программы оформления гражданства. На всю процедуру, от начала сотрудничества с юристом до получения второго паспорта, уходит в среднем 12-16 месяцев. При этом не нужно постоянно жить в выбранном государстве до или после завершения процесса, демонстрировать уровень доходов, проходить интеграционный тест. Моя практика подтверждает, что при грамотном анализе ситуации всегда можно найти оптимальные пути приобретения гражданства ЕС и иммиграции в Германию.

Интервью проведено журналистом издания «Рязанский городской сайт RZN.info».