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Перевести пенсионные накопления в ПДС в НПФ ВТБ можно онлайн
С 18 июля клиенты ВТБ Пенсионный фонд могут в режиме онлайн перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) свои ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Для этого им надо воспользоваться соответствующим сервисом на сайте фонда и подписать заявление электронной подписью.

С 18 июля клиенты ВТБ Пенсионный фонд могут в режиме онлайн перевести в программу долгосрочных сбережений (ПДС) свои ранее сформированные пенсионные накопления по обязательному пенсионному страхованию (ОПС). Для этого им надо воспользоваться соответствующим сервисом на сайте фонда и подписать заявление электронной подписью.

Для оформления онлайн-перевода клиенту НПФ ВТБ необходимо предпринять пять шагов, которые занимают меньше минуты:

  1. Перейти на сайте ВТБ Пенсионный фонд по ссылке на сервис перевода ОПС в ПДС;
  2. Авторизоваться в сервисе через портал Госуслуги с помощью подтвержденной учетной записи;
  3. Выбрать договор ПДС, на который будут перечислены пенсионные накопления;
  4. Заявление будет автоматически сформировано;
  5. Подписать его Госключом — приложением, разработанным Минцифры России.

Перевод пенсионных накоплений на счет ПДС позволяет увеличить свои вложения по программе за счет уже имеющихся пенсионных накоплений. Выплаты с учётом этих денег человек сможет получить до наступления пенсионного возраста. При этом у него появляется выбор, будет это единовременная или срочная выплаты через 15 лет участия в программе. Кроме того, в особых жизненных ситуациях также можно рассчитывать на эти средства.

При переводе пенсионных накоплений в ПДС клиенты ВТБ Пенсионный фонд по ОПС не потеряют накопленный инвестиционный доход. Подать заявление о единовременном взносе в фонд нужно не позднее 1 декабря текущего года. В этом случае накопления будут переведены в ПДС до 31 марта 2025 года.

Госключ — мобильное приложение, имеющее подтверждение ФСБ России его соответствия требованиям к средствам электронной подписи. Установить его на мобильный телефон можно через AppStore, Google Pay, RuStore, AppGallery. Воспользоваться Госключом можно только при наличии подтвержденной учетной записи на Госуслугах. В случае необходимости, подтвердить её легко онлайн в мобильном банке или МФЦ.

3 мая ВТБ Пенсионный фонд завершил реорганизацию в форме присоединения к нему НПФ «Открытие». Объединенный НПФ ВТБ стал крупнейшим на рынке, его совокупные активы превышают 1 трлн рублей. Объединение фондов для клиентов — физических лиц и юридических лиц прошло максимально ровно, перевод пенсионных средств произошел автоматически.