Взыскание долгов с ИП: Что важно знать предпринимателю

Разбираемся в ответственности ИП по долгам, способах взыскания и защиты имущества. Узнайте, как действовать при задолженности по ст. 47 НК РФ.

Зачастую индивидуальные предприниматели, открывая собственное дело, не задумываются об ответственности, которую будут нести при появлении долговых обязательств. Важно, что взыскание долгов с ИП возможно как во время активной предпринимательской деятельности, так и после её завершения. Кредиторы могут подать иск или написать досудебную претензию, что в конечном счёте приведёт к принудительному взысканию денежных средств или имущества.

Какие долги удастся взыскать с ИП

Понятие личных долгов для предпринимателя включает в себя не только обязательства, накопленные до открытия бизнеса, но и те, которые возникли в процессе хозяйственной деятельности. Это означает, что индивидуальный предприниматель несёт ответственность как за свои личные долги, так и за долги, связанные с бизнесом.

Например, ИП обязан уплачивать налоги за квартиру или автомобиль в собственности, даже если эти активы не используются для получения прибыли. Если предприниматель имеет просрочки по личным платежам, то кредитор вправе вернуть долг в досудебном или судебном порядке. При этом денежные средства могут списываться с расчётного счёта бизнеса.

Основания для взыскания задолженности зависят от статуса лица. После открытия бизнеса ИП сохраняет обязательства (включая долговые), которые у него были до этого. Во время предпринимательской деятельности бизнесмен выплачивает долги, связанные с собственным делом, а также несёт ответственность по обязательствам как физическое лицо.

Даже если ИП закрывает дело, ему всё равно придётся выплачивать долги, возникшие в рамках коммерческой деятельности. Экономические споры решаются в арбитражном суде, а гражданские — в органе общей юрисдикции.

При банкротстве для ИП действуют ограничения: например, его исключают из ЕГРИП, ему запрещается повторно регистрировать себя в качестве предпринимателя в течение 5 лет после списания долгов.

Кредитор, желающий взыскать задолженность, может следить за статусом ИП через интернет-сервис ФНС. Это поможет получить информацию из ЕГРИП и узнать о текущем статусе предпринимательства. При этом взыскание дебиторской задолженности может выполняться как самим кредитором, так и третьей стороной, осуществляющей юридическое и налоговое сопровождение.

Что не подлежит взысканию

Порядок взыскания долга за счёт имущества налогоплательщика прописан в ст. 47 НК РФ. При этом чётко определён перечень имущества и доходов, которые не могут быть подвергнуты взысканию за долги. В частности это:

Единственное жильё должника. Для обеспечения жилищных условий и социальной стабильности гражданина сохраняется единственное жилище.

Соцпособия и выплаты. Назначенные по различным категориям (например, за рождение ребёнка или по инвалидности).

Личные вещи и домашняя мебель. Нельзя взыскать предметы личного пользования (одежду и мебель).

Деньги на содержание членов семьи. Это необходимая сумма для содержания иждивенцев, рассчитанная с учётом прожиточного минимума.

Фермерское хозяйство. Если хозяйство ведётся для обеспечения личных и семейных нужд, а не является источником дохода, оно также не подлежит взысканию.

ТС инвалида. Запрещено взыскание автомобиля, предназначенного для передвижения инвалида.

Бизнес-активы стоимостью до 100 МРОТ. Это оборудование или другие активы бизнеса, стоимость которых не превышает 100 минимальных размеров оплаты труда. Они защищаются от взыскания, если необходимы для работы физического лица.

Если у должника нет средств для закрытия задолженность, могут приниматься меры по принудительному списанию долга или приостановке исполнительного производства до улучшения финансовой ситуации.

С чего начинается взыскание

Заявление в суд по принудительному взысканию задолженности лучше подать до того, как у должника исчезнет имущество или он объявит себя банкротом. Это обеспечит больше шансов на успешное взыскание долга. Чтобы избежать возможных возражений со стороны должника, кредитору важно не упустить три года с момента, когда должник должен был закрыть долговые обязательства.

После завершения судебного процесса постановление о взыскании передаётся в ФССП. После получения исполнительного листа кредитор может взыскать задолженность, даже если предприниматель прекратил свою деятельность. Закрытие предприятия не считается причиной для списания долга, и кредитор всё ещё имеет право на возврат средств.

Как решить проблему мирным путём

Начинать взыскание лучше с претензионной работы — это направление уведомлений и требований о погашении долга. После этого возможны проведение переговоров и сверка взаиморасчётов. Это поможет установить фактический размер долга и найти компромиссное решение.

Как альтернативный способ урегулирования долга может выполняться оплата задолженности по ИП с отсрочкой или в рассрочку. Кредитору важно получить письменное согласие и признание долга от предпринимателя. Это можно сделать через соглашения, акты, письма и другие бумаги. Письменное признание долговых обязательств поможет продлить период исковой давности — в документе должны быть печать и подпись бизнесмена. Если предприниматель уклоняется от мирного решения спора и не реагирует на требования, кредитору следует не затягивать с обращением в суд.

Как происходит взыскание через суд

Для получения денежных средств через суд применяются аналогичные процедуры, как и в случае с юрлицом. Однако существуют отличия. Например, перед обращением в суд требуется предпринять попытки досудебного, то есть мирного урегулирования спора. Также для подачи иска потребуются оригиналы документов, подтверждающих долговые обязательства.

В зависимости от целей выдачи заёмных средств кредитор может выбрать между обращением в Арбитражный или районный суд:

Если деньги были предоставлены для развития бизнеса, и предприниматель продолжает свою деятельность, рекомендуется обратиться в Арбитражный суд.

Если ИП закрыл свою деятельность или использовал средства для личных нужд, кредитору следует обратиться в районный суд по адресу регистрации или жительства должника.

Как взыскать средства с закрытого ИП

Если лицо лишается статуса ИП, оно несёт ответственность по обязательствам, в том числе связанным с закрытым бизнесом.

Срок исковой давности по подобным финансовым спорам составляет 3 года. Заявление о взыскании задолженности подаётся в суд общей юрисдикции или городской (районный) орган.

Статус ИП тесно связан с личностью человека. Вся собственность, включая товары, помещения, оборудование, считается имуществом самого человека. Это означает, что даже после прекращения деятельности ИП гражданин продолжает нести ответственность за прошлые обязательства.

Что делать, если ИП объявлен банкротом

Если индивидуальный предприниматель признан банкротом, он становится физическим лицом. Однако это не освобождает его от ответственности по долгам перед финансовыми организациями и прочими кредиторами, а также работниками. То есть потребуется погасить любые задолженности.

Вначале взыскание будет производиться за счёт собственных денег должника, включая наличные и безналичные активы. Если этих средств недостаточно для закрытия долгов, то банкрот обязан начать продажу имущества. Это можно сделать самостоятельно или через арбитражного управляющего.

Как ИП могут погашать долги

Индивидуальный предприниматель может погасить долговые обязательства несколькими активами:

Денежные средства со счетов. ИП разрешено использовать денежные средства, которые получены в результате бизнес-деятельности и которые хранятся на банковских счетах, а также наличные средства в кассе.

Имущество в собственности. ИП может закрыть долги путём передачи движимого или недвижимого имущества различного типа.

Ценности и ценные бумаги. Кредитор может принять в счёт долга гособлигации, украшения из драгоценных металлов и камней, антикварные предметы.

Оборудование и бытовая техника. Если стоимость оборудования превышает 100 МРОТ, то они также используются для погашения долга.

Если перечисленные источники не покрывают всю сумму долга, ИП может использовать другие доходы, разрешённые законодательством. Процесс может затянуться, но это не означает, что у кредитора нет шансов вернуть денежные средства. Главное, действовать в рамках законодательства. Нередко, срок решения вопроса зависит от того, кто взыскивает долги. Если кредитор делает это не самостоятельно, а с помощью экспертной команды, то удаётся решить вопрос быстрее.