Квартиры военнослужащим: в Рязанской области доступна военная льготная ипотека и скидки на новостройки для участников СВО

Военнослужащие Рязани и Рязанской области получили возможность приобрести квартиру в новостройке на выгодных условиях программы военной ипотеки под 6% в жилых комплексах компании «Стройпромсервис».

Вместе с квартирой покупатель получает полное сопровождение специалиста: от помощи в одобрении ипотеки до вручения ключей. Для заключения договора понадобится всего 4 документа:

сертификат (НИС) в бумажном или электронном виде;

оригинал и копия паспорта;

СНИЛС;

свидетельство о рождении ребенка при необходимости.

При заключении договора через банк ПСБ первый взнос можно оплатить материнским капиталом

Застройщик также дает дополнительную скидку в размере 50 000 рублей участникам СВО и их семьям. А также кладовую в подарок.

За подробностями обращайтесь в офис продаж по телефону +7 (4912) 247-000 или оставляйте заявку на сайте застройщика.

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