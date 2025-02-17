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Как проверить свой КБМ по ОСАГО и снизить стоимость страховки
При оформлении страхового полиса каждый шофер сталкивается с таким важным параметром, как коэффициент бонус-малус (КБМ).

При оформлении страхового полиса каждый шофер сталкивается с таким важным параметром, как коэффициент бонус-малус (КБМ). Именно он определяет получит ли автовладелец скидку за безаварийное вождение или, напротив, будет вынужден заплатить больше из-за страховых случаев. Перед тем как купить ОСАГО, стоит разобраться, как работает КБМ, почему его значение может изменяться и каким способом можно проверить актуальный коэффициент. В этом материале мы подробно рассмотрим все эти вопросы.

Что такое КБМ и почему он важен?

КБМ — это показатель истории страхования водителя. Коэффициент страховой истории колеблется в диапазоне от 0,5 до 2,45 и оказывает непосредственное влияние на цену страховки. Чем ниже значение коэффициента, тем дешевле обходится страховка.

Каждый автовладелец начинает с КБМ, равным 1. Если за 12 месяцев страхования он не становился виновником аварии, коэффициент снижается, позволяя получить уменьшение стоимости. При аварии КБМ, наоборот, увеличивается, что приводит к удорожанию полиса.

Где посмотреть свой КБМ?

Существует несколько проверенных способов, как это сделать:

  • На портале Российского Союза Автостраховщиков (РСА)
    1. Перейдите на портал РСА.
    2. Найдите раздел проверки коэффициента.
    3. Введите персональные данные, необходимые для проверки: ФИО, дату рождения, номер водительского удостоверения.
    4. Нажмите «Запросить необходимые сведения».
    5. После этого система отобразит актуальный показатель.
  • На интернет-ресурсе страховой компании

    Многие страховщики предоставляют возможность проверки КБМ через свои интернет-ресурсы. Процедура аналогична проверке через РСА, но иногда требуется дополнительная авторизация.

  • Через страховых брокеров

    Некоторые посредники предлагают проверку коэффициента бонус-малус, но важно использовать проверенные сервисы, поскольку не все работают с актуальными базами сведений.

Причины изменения КБМ

Иногда водители обнаруживают, что их коэффициент неожиданно увеличился, что приводит к удорожанию страховки. Возможные причины:

  • Проблемы с базой РСА из-за человеческого фактора или несвоевременного обновления информации.
  • Замена водительских прав — если водитель не сообщил об этом в страховую компанию.
  • Пропуск продления страховки — если полис ОСАГО не оформлялся больше года, КБМ может быть сброшен.
  • Приобретение страховки в разных страховых компаниях — иногда информация теряется при изменении компании.

Как исправить некорректный КБМ?

  1. Собрать доказательства: подготовьте копии прежних документов на автомобиль.
  2. Прийти в страховую компанию: направьте заявление с просьбой о пересчете коэффициента.
  3. Подать запрос в РСА: если страховая компания не исправила ошибку, можно подать заявление в РСА о пересчете.
  4. Жалоба в Центральный банк РФ, регулирующий деятельность страховщиков.

Как сохранить низкий коэффициент безаварийности?

Чтобы минимизировать расходы на страхование автогражданской ответственности, следует:

  • Водить аккуратно и избегать аварий.
  • Продлевать страховку своевременно.
  • Проверять правильность внесенных в полис сведений.
  • Сообщать страховщику о смене прав.

Заключение

Знание своего КБМ позволяет контролировать расходы на страхование и оперативно устранять возможные ошибки. Проверить коэффициент можно через РСА, страховые компании или брокеров. Если он оказался выше ожидаемого, важно выяснить причину и подать заявку на его корректировку. Соблюдая простые правила, можно сохранить низкий КБМ и получать ощутимые скидки при оформлении полиса ОСАГО.